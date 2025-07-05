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Купянск разрушен на 95%, центр и подъезды контролируют FPV — Беседин (видео)

Происшествия 16:32   05.07.2025
Оксана Горун
Купянск разрушен на 95%, центр и подъезды контролируют FPV — Беседин (видео) На фото — последствия авиаудара по Купянску

Купянск в критическом положении. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что ситуацию в городе нельзя даже назвать «условиями выживания».

«Если мы говорим о проценте разрушений, он ужасает. 95% города Купянск разрушены или повреждены на сегодня, — сказал Беседин в эфире нацмарафона. — К сожалению, какие-либо гуманитарные действия, какую-либо гуманитарную помощь людям завезти невозможно. И FPV-дроны на оптоволокне контролируют центральные части города, подъезды, и любой автомобиль (гражданский, ГСЧС, скорая помощь, полиция) сразу становится мишенью врага. Поэтому, к сожалению, ситуация критическая. Единственное, что мы делаем, — это меры эвакуации. Просто уговариваем людей для того, чтобы уехали. Статистика ужасает. За вчера шесть купянчан получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, один купянчанин погиб. Большое количество разрушений частных домовладений, многоквартирных домов. Поэтому единственное, что может спасти сегодня жизнь, — это эвакуация».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом в городе продолжают оставаться около 1300 гражданских. А на территории Купянской громады — 2300 жителей. Решение выехать люди принимают только, если их жилье разрушено.

«Не слышат, хотя находиться в Купянске – это даже не условия для выживания. Это угроза жизни и здоровью ежесекундно, — подчеркнул Беседин. — Они подвергают опасности жизнь не только свою, но и тех людей, которые их спасают, осуществляют меры эвакуации. Это наши герои: волонтеры, ГСЧС, полиция, структурные подразделения Купянского городского совета. И большое количество коммунальных служб, которые все же до сих пор работают в Купянске, несмотря на расстояние до линии фронта, несмотря на всю критичность, которая есть. Сейчас есть свет — 50% территории Купянской громады со светом. Есть централизованное водоснабжение, есть газоснабжение. И в тех сложных условиях наши энергетики, газовики, коммунальщики делают просто невозможные вещи».

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Завозить гуманитарную помощь в Купянск уже невозможно, отметил начальник ГВА. Ведь и средний, и крупногабаритный транспорт сразу станет мишенью для врага. Да и создать более-менее безопасные условия для выдачи «гуманитарки» нереально.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск в критическом положении. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что ситуацию в городе нельзя даже назвать «условиями выживания»".