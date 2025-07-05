Куп’янськ зруйнований на 95%, центр і під’їзди контролюють FPV – Беседін 📹

Куп’янськ у критичному становищі. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що ситуацію в місті не можна навіть назвати “умовами виживання”.

“Якщо ми говоримо про відсоток руйнувань, він жахає. 95% міста Куп’янськ зруйновані або пошкоджені на сьогодні, – сказав Беседін у етері нацмарафону. – На жаль, будь-які гуманітарні дії, будь-яку гуманітарну допомогу людям завезти неможливо. І FPV-дрони на оптоволокні контролюють центральні частини міста, під’їзди, і будь-яка автівка (цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліція) відразу стає мішенню ворога. Тому, на жаль, ситуація критична. Єдине, що ми там робимо, це заходи евакуації. Просто вмовляємо людей для того, щоб виїхали. Статистика жахає. За вчора шість куп’янчан зазнали поранень різного ступеня важкості. На жаль, один куп’янчанин загинув. Велика кількість руйнувань приватних домоволодінь, багатоквартирних будинків. Тому єдине, що може врятувати на сьогодні життя, – це евакуація”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому у місті продовжують залишатися близько 1300 цивільних. А на території Куп’янської громади – 2300 мешканців. Рішення виїхати люди приймають лише, якщо їхнє житло зруйноване.

“Не чують, хоча перебувати в Куп’янську – це навіть не умови для виживання. Це загроза життю і здоров’ю щосекунди, — підкреслив Беседін. — Вони наражають на небезпеку життя не тільки своє, а й тих людей, які їх рятують, які здійснюють заходи евакуації. Це наші герої: волонтери, ДСНС, поліція, структурні підрозділи Куп’янської міської ради. І велика кількість комунальних служб, які все ж таки досі працюють у Куп’янську, попри відстань від лінії фронту, попри всю ту критичність, яка є. На зараз є світло – 50% Куп’янської території громади зі світлом. Є централізоване водопостачання, є газопостачання. І в тих складних умовах наші енергетики, газовики, комунальники роблять просто неможливі речі”.

Завозити гуманітарну допомогу до Куп’янська вже неможливо, зазначив начальник МВА. Адже і середній, і великогабаритний транспорт одразу стане мішенню для ворога. Та й створити більш-менш безпечні умови для видачі “гуманітарки” нереально.