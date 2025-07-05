Чи є захоплення Куп’янська пріоритетом для РФ – оцінка ОСУВ “Хортиця” (відео)
Тиск ворога в районі Куп’янська у ЗСУ оцінюють як незмінний, але не настільки інтенсивний, як на Донбасі.
“Насправді, це (Куп’янщина – Ред.) зараз не є основним напрямком для них. Там приблизно той самий тиск, що був і раніше, що йшов і раніше. Інтенсивність взагалі в нашій північній частині трішки наросла тільки на Південно-Слобожанському, це колишній Харківський напрямок, це Вовчанськ і навколо Вовчанська села. На Куп’янському, на Сіверському – там приблизно так, як і було. Вони там тиснуть безумовно. Вони хотіли б вийти до Куп’янська, наприклад. Але я не можу сказати, що це в них зараз головна ціль, головний акцент, що там зараз докладаються такі зусилля, як на Покровському напрямку, чи як, наприклад, на тому ж самому Новопавлівському, чи якщо брати вже поза зоною нашої відповідальності, на Сумщині”, – сказав речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов у етері національного марафону.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 16:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тиск ворога в районі Куп’янська у ЗСУ оцінюють як незмінний, але не настільки інтенсивний, як на Донбасі".