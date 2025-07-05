Live
  • Сб 05.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”

Фронт 15:12   05.07.2025
Оксана Горун
Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій” Фото: Олександр Сирський/телеграм

5 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працює в Харківській області разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем ОСУВ “Хортиця” генерал-майором Михайлом Драпатим.

“Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника”, – прокоментував Головком свій візит до Харківської області.

Сирський у Харківській області 5 липня 2025
Фото: Олександр Сирський/телеграм

Він зазначив, що на Південно-Слобожанському напрямку за минулий тиждень Сили оборони відбивали понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв триває щодня.

“На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань”, – поінформував Сирський.

Читайте також: Сирський особисто нагородив воїна із Харкова: за що

Він підкреслив: “Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”
Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”
05.07.2025, 15:12
Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція
Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція
05.07.2025, 14:50
РФ проривала кордон на півночі від Харкова, але DeepState не повідомив – ІС
РФ проривала кордон на півночі від Харкова, але DeepState не повідомив – ІС
05.07.2025, 13:03
Ліквідували пожежу в Чугуєві, що виникла після удару “шахедів” – ДСНС (відео)
Ліквідували пожежу в Чугуєві, що виникла після удару “шахедів” – ДСНС (відео)
05.07.2025, 13:36
Чи буде дефіцит пального на Харківщині через удар по Чугуєву – мер
Чи буде дефіцит пального на Харківщині через удар по Чугуєву – мер
05.07.2025, 11:11
Зірці роспропаганди з Харківської області повідомили про підозру
Зірці роспропаганди з Харківської області повідомили про підозру
05.07.2025, 12:14

Новини за темою:

13:03
РФ проривала кордон на півночі від Харкова, але DeepState не повідомив – ІС
10:33
18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
16:08
Навіщо росіянам Мілове на Харківщині та чого очікувати далі, пояснив DeepState
13:19
Кількість штурмів зросла на Харківщині, що відбувається в Міловому – ЗСУ
12:14
«Рухається до нас техніка, яка має збивати «шахеди» – заява Ахіллеса (відео)

Ви читали новину: «Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 15:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працює в Харківській області разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем ОСУВ “Хортиця” Михайлом Драпатим".