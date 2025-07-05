Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”
5 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працює в Харківській області разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем ОСУВ “Хортиця” генерал-майором Михайлом Драпатим.
“Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника”, – прокоментував Головком свій візит до Харківської області.
Він зазначив, що на Південно-Слобожанському напрямку за минулий тиждень Сили оборони відбивали понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв триває щодня.
“На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань”, – поінформував Сирський.
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Він підкреслив: “Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників”.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, наступ, новини Харкова, сырский;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 15:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працює в Харківській області разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем ОСУВ “Хортиця” Михайлом Драпатим".