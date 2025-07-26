Армія РФ атакувала кордон на півночі від Харкова – Генштаб
Минулої доби на Харківщині було вісім ворожих штурмів – в основному на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 26 липня.
Зокрема, у ГШ повідомили, що ворог намагався атакувати в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки – це село неподалік колишнього пункту пропуску на держкордоні – Гоптівки.
“На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки”, – поінформував Генштаб.
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Загалом на фронті в Україні за добу був 191 бій. Сили оборони вразили сім районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також дві артсистеми, пункт управління БпЛА та два інші важливі об’єкти ворога.
Генштаб поновив дані про втрати РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині було вісім ворожих штурмів – в основному на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 26 липня".