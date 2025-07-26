Армия РФ атаковала границу на севере от Харькова — Генштаб

За минувшие сутки на Харьковщине было восемь вражеских штурмов — в основном на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 26 июля.

В частности, в ГШ сообщили, что враг пытался атаковать в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки — это село неподалеку от бывшего пункта пропуска на госгранице — Гоптовки.

«На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголовки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки. На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки», — проинформировал Генштаб.

В целом на фронте в Украине за сутки был 191 бой. Силы обороны поразили семь районов сосредоточения оккупантов и их техники, а также две артсистемы, пункт управления БпЛА и два других важных объекта врага.

Генштаб обновил данные о потерях РФ.