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17 атак РФ было за сутки на Харьковщине: враг активен на севере области

Фронт 08:23   04.10.2026
Оксана Горун
17 атак РФ было за сутки на Харьковщине: враг активен на севере области Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 октября проинформировал про 13 боев на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Долгенького, Лимана, Радьковки, Захаровки, Рыбалчино, Иващино, Довжанки и Чугуновки. На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Ковшаровки, Купянска и Новоосиново», — сообщили в ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 204 боя. Российская армия нанесла по украинским позициям 65 авиаударов, использовав 233 КАБа.

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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА и один пункт управления противника», — дополнили в Генштабе.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 08:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 октября проинформировал про 13 боев на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении".