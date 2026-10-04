17 атак РФ было за сутки на Харьковщине: враг активен на севере области

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 октября проинформировал про 13 боев на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Долгенького, Лимана, Радьковки, Захаровки, Рыбалчино, Иващино, Довжанки и Чугуновки. На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Ковшаровки, Купянска и Новоосиново», — сообщили в ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 204 боя. Российская армия нанесла по украинским позициям 65 авиаударов, использовав 233 КАБа.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА и один пункт управления противника», — дополнили в Генштабе.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.