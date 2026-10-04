Оккупанты в Купянске-Узловом: военных РФ опять поймали на использовании ИИ

Фейковое видео из Купянска-Узлового распространила группировка «Запад» ВС РФ. Там два военных стоят на фоне местного вокзала, но вокзал цел, а в реальности — существенно разрушен.

На искусственность видео обратили внимание и украинские, и российские источники.

«Россияне снова «захватили» Купянск — на этот раз с помощью ИИ. Оккупантам так сильно нужны «победы», что группировка «Запад» сгенерировала видео с «захватом» вокзала в Купянске-Узловом. В действительности вокзал серьезно поврежден. На фейковом ролике врага здание стоит как новое, а оккупанты буквально размываются в кадре», — прокомментировал видео волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Фейковое видео российской ГВ «Запад»

Украинский блогер Денис Казанский, который следит за вражеской пропагандой, отметил: фейк российского командования разоблачили даже «Z-блогеры». В частности на подделку обратил внимание канал «Военный осведомитель».

Ранее на опубликованные россиянами фейковые кадры как на доказательство присутствия врага в районе вокзала в Купянске-Узловом ссылался позывной «Мучной» — украинский десантник и популярный военный блогер. Позже он признал, что кадры не соответствуют реальности, но назвал их не сгенерированными ИИ, а просто «старыми». При этом подчеркнул, что в этом секторе сейчас — «серая» зона.

«Противник продолжает давить, а наших сил и средств, судя по обстановке, недостаточно для того, чтобы полностью подавить этот наступательный напор и стабилизировать линию. Ситуация в Купянске-Узловом остается сложной, и параллельно напряженной обстановка непосредственно в Купянске. Поэтому сейчас важно не воспринимать старые кадры как подтверждение полного контроля русаков над вокзалом или населенным пунктом. В то же время, игнорировать саму проблему не стоит: если не удастся стабилизировать ситуацию и остановить дальнейшее продвижение врага, Купянск-Узловой может постепенно отколоться от основной зоны нашего контроля и перейти в еще более нестабильное состояние», — написал «Мучной».