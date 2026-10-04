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Оккупанты в Купянске-Узловом: военных РФ опять поймали на использовании ИИ

Фронт 07:50   04.10.2026
Оксана Горун
Оккупанты в Купянске-Узловом: военных РФ опять поймали на использовании ИИ Скриншот и фото с дрона

Фейковое видео из Купянска-Узлового распространила группировка «Запад» ВС РФ. Там два военных стоят на фоне местного вокзала, но вокзал цел, а в реальности — существенно разрушен.

На искусственность видео обратили внимание и украинские, и российские источники.

«Россияне снова «захватили» Купянск — на этот раз с помощью ИИ. Оккупантам так сильно нужны «победы», что группировка «Запад» сгенерировала видео с «захватом» вокзала в Купянске-Узловом. В действительности вокзал серьезно поврежден. На фейковом ролике врага здание стоит как новое, а оккупанты буквально размываются в кадре», — прокомментировал видео волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Фейковое видео российской ГВ «Запад»

Вокзал в Купянске-Узловом октябрь 2026
Реальное состояние вокзала в Купянске-Узловом. Фото: Сергей Стерненко

Украинский блогер Денис Казанский, который следит за вражеской пропагандой, отметил: фейк российского командования разоблачили даже «Z-блогеры». В частности на подделку обратил внимание канал «Военный осведомитель».

Скриншот

Ранее на опубликованные россиянами фейковые кадры как на доказательство присутствия врага в районе вокзала в Купянске-Узловом ссылался позывной «Мучной» — украинский десантник и популярный военный блогер. Позже он признал, что кадры не соответствуют реальности, но назвал их не сгенерированными ИИ, а просто «старыми». При этом подчеркнул, что в этом секторе сейчас — «серая» зона.

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«Противник продолжает давить, а наших сил и средств, судя по обстановке, недостаточно для того, чтобы полностью подавить этот наступательный напор и стабилизировать линию. Ситуация в Купянске-Узловом остается сложной, и параллельно напряженной обстановка непосредственно в Купянске. Поэтому сейчас важно не воспринимать старые кадры как подтверждение полного контроля русаков над вокзалом или населенным пунктом. В то же время, игнорировать саму проблему не стоит: если не удастся стабилизировать ситуацию и остановить дальнейшее продвижение врага, Купянск-Узловой может постепенно отколоться от основной зоны нашего контроля и перейти в еще более нестабильное состояние», — написал «Мучной».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фейковое видео из Купянска-Узлового распространила группировка «Запад» ВС РФ. Там два военных стоят на фоне местного вокзала, но вокзал цел, а в реальности — существенно разрушен".