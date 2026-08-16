Оккупанты продвинулись в районе Купянска — DeepState

Аналитики DeepState отметили на карте продвижение армии РФ на левом берегу Оскола — возле Куриловки в сторону Купянска-Узлового.

Карту изменили 16 августа. В этом районе российская армия длительное время пытается «разрезать» левобережный плацдарм Сил обороны.

«Основные усилия российское командование концентрирует по направлению Песчаное – Купянск Узловой, с целью «разрезать» плацдарм на две части (северную и южную) и в последующем ликвидировать их по очереди, начиная с северной (восточная часть г. Купянск – «Заосколье»)», – информировал о ситуации в этом районе военный обозреватель группы «Информационное сопротивление Константин Машовец.