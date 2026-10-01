Новые маршруты Укрзализныци для Харьковщины, награда Kraken – итоги 1 октября

Укрзализныця проводит эксперимент с маршрутами поездов в Харьковской области. Зеленский наградил Kraken за участие в «Вивальди». В «Харьковских теплосетях» сменили руководство. «Объектив» напоминает главные новости дня.

В преддверии Дня защитников и защитниц Украины Зеленский вместе с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым посетил пункт управления Третьего армейского корпуса. Там встретился с воинами, реализующими операцию «Вивальди». Среди них – и 21-й отдельный полк беспилотных систем «Kraken». Он возник в Харькове в первые дни полномасштабного вторжения РФ – сначала как спецподразделение ГУР. Награждая защитников, Зеленский отметил: во время трех сезонов операции «Вивальди» на Лиманском направлении под контроль Украины перешло 176 кв. км территории. Четвертый сезон будет.

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Схема действует для Лозовой. Теперь оттуда снова можно купить билеты на поезда вглубь Украины. Но на вокзал в Лозовой они не прибывают. В билет включена комбинация «поезд+автобус». Как пояснил Министр инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, Укрзализныця сама организует довоз пассажиров автобусами до станций, где можно пересесть на поезд. Движение транспорта согласовано: в случае задержки поезда и автобусы будут ждать друг друга. В комментарии «Объективу» мэр Лозовой Сергей Зеленский уточнил: с 1 октября по такой схеме запустили поезда в Киев и Львов. Билет стоит около 500 грн.

Предприятие возглавил Евгений Кауркин – ранее он являлся техническим директором и руководил «Харьковводоканалом«. О смене директора свидетельствует график приема граждан, опубликованный на сайте «Теплосетей». По данным ХАЦ, предыдущий глава КП Василий Скопенко уволился еще 4 сентября. Летом Скопенко сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным областной прокуратуры, дело касается уплаты аванса подрядчику за так и не установленный тепловой пункт.

А в целом в декларации «потерял» 3,2 млн. Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в недостоверном декларировании заведующему одним из отделений Института неврологии в Харькове. Медик также является членом экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности. Расхождение с реальностью обнаружили в его декларации за 2024 год. Помимо занижения цены «Лексуса«, следствие отметило, что не указана часть имущества и доходов жены подозреваемого.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная языковым омбудсменом Еленой Ивановской. В этом году она вынесла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях. И 85 из них касались Харьковской области. Это третье место в стране по количеству языковых претензий. Впереди – Киев и Одесщина.

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