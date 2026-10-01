Новые маршруты Укрзализныци для Харьковщины, награда Kraken – итоги 1 октября
Укрзализныця проводит эксперимент с маршрутами поездов в Харьковской области. Зеленский наградил Kraken за участие в «Вивальди». В «Харьковских теплосетях» сменили руководство. «Объектив» напоминает главные новости дня.
Kraken наградил президент Владимир Зеленский
В преддверии Дня защитников и защитниц Украины Зеленский вместе с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым посетил пункт управления Третьего армейского корпуса. Там встретился с воинами, реализующими операцию «Вивальди». Среди них – и 21-й отдельный полк беспилотных систем «Kraken». Он возник в Харькове в первые дни полномасштабного вторжения РФ – сначала как спецподразделение ГУР. Награждая защитников, Зеленский отметил: во время трех сезонов операции «Вивальди» на Лиманском направлении под контроль Украины перешло 176 кв. км территории. Четвертый сезон будет.
Новую схему пассажирского сообщения ввела Укрзализныця на Харьковщине
Схема действует для Лозовой. Теперь оттуда снова можно купить билеты на поезда вглубь Украины. Но на вокзал в Лозовой они не прибывают. В билет включена комбинация «поезд+автобус». Как пояснил Министр инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, Укрзализныця сама организует довоз пассажиров автобусами до станций, где можно пересесть на поезд. Движение транспорта согласовано: в случае задержки поезда и автобусы будут ждать друг друга. В комментарии «Объективу» мэр Лозовой Сергей Зеленский уточнил: с 1 октября по такой схеме запустили поезда в Киев и Львов. Билет стоит около 500 грн.
В «Харьковских теплосетях» – новый гендиректор
Предприятие возглавил Евгений Кауркин – ранее он являлся техническим директором и руководил «Харьковводоканалом«. О смене директора свидетельствует график приема граждан, опубликованный на сайте «Теплосетей». По данным ХАЦ, предыдущий глава КП Василий Скопенко уволился еще 4 сентября. Летом Скопенко сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным областной прокуратуры, дело касается уплаты аванса подрядчику за так и не установленный тепловой пункт.
Недооценил свой «Лексус« на 600 тыс. грн
А в целом в декларации «потерял» 3,2 млн. Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в недостоверном декларировании заведующему одним из отделений Института неврологии в Харькове. Медик также является членом экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности. Расхождение с реальностью обнаружили в его декларации за 2024 год. Помимо занижения цены «Лексуса«, следствие отметило, что не указана часть имущества и доходов жены подозреваемого.
Харьковщина – в тройке лидеров по нарушениям языкового закона
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная языковым омбудсменом Еленой Ивановской. В этом году она вынесла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях. И 85 из них касались Харьковской области. Это третье место в стране по количеству языковых претензий. Впереди – Киев и Одесщина.
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