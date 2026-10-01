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Где чаще всего нарушают языковой закон: Харьковщина – в тройке лидеров

Общество 13:13   01.10.2026
Виктория Яковенко
Где чаще всего нарушают языковой закон: Харьковщина – в тройке лидеров

В 2026 году Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская уже вынесла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях. Харьковщина заняла третье место среди регионов Украины – 85 постановлений.

Отмечается, что среди 6879 постановлений – 344 с применением административных взысканий в виде предупреждения, 101 – штрафов:

  • 18 – в размере 1700 грн;
  • 41 – 3400 грн;
  • 17 – 5100 грн;
  • Два – 6800 грн;
  • 19 – 8500 грн;
  • четыре – 11900 грн.

Впереди Харьковщины только Киев (242 осанки) и Одесская область (189).

“Итак, в 2026 году уже применено административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 479 400 грн (за весь 2025 год — применено административных взысканий в виде штрафов на сумму 368 900 грн.). Наибольшая часть постановлений в 2026 году приходится 6% постановлений)”, — отмечает Уполномоченная по защите государственного языка.

Напомним, народный депутат Украины Александр Фельдман оштрафован на 5100 гривен за размещение рекламы на русском языке на своей странице на платформе Meta. Об этом сообщала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 13:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2026 году Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская уже вынесла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях.".