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«Не заметил» как спилили 651 дерево: кого подозревают на Харьковщине

Общество 11:36   30.09.2026
Виктория Яковенко
«Не заметил» как спилили 651 дерево: кого подозревают на Харьковщине

Правоохранители считают, что из-за служебной халатности бывшего мастера леса одного из лесничеств филиала ГП «Леса Украины» в Берестинском районе государство понесло убытки более чем на 5,2 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение августа 2022 года — мая 2023 года во время проведения выборочной санитарной рубки в одном из кварталов в Берестинском районе чиновник пренебрег своими обязанностями и не провел надлежащую проверку участка.

«В результате неустановленные лица незаконно спилили 651 дерево пород сосна и клен. Несмотря на то, что вырубка сопровождалась значительным шумом, а древесину вывозили грузовиками, которые оставляли характерные следы на почве, мастер леса не совершил должного осмотра территории», — рассказали правоохранители.

Кроме того, говорят в прокуратуре, фигурант не проинформировал руководство филиала о факте незаконной рубки и не инициировал привлечение правоохранителей для защиты лесного фонда.

Ему сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Правоохранители также устанавливают лиц, совершивших незаконную порубку.

Напомним, правоохранители поймали 33-летнего жителя Харьковского района, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на территории Богодуховского и Харьковского районов. Об этом сообщалось в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 11:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что из-за служебной халатности бывшего мастера леса одного из лесничеств филиала ГП «Леса Украины» в Берестинском районе государство понесло убытки".