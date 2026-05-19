«Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет

На Харьковщине поймали 33-летнего жителя Харьковского района, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории Богодуховского и Харьковского районов. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В течение апреля — ноября 2024 33-летний житель Харьковского района без соответствующих разрешительных документов осуществлял незаконную порубку деревьев в лесах, которые находятся в постоянном пользовании государственного предприятия «Леса Украины», – установили правоохранители.

Копы установили: за это время вероятный злоумышленник вырубил 21 дерево. По результатам экономической экспертизы, общий ущерб, который он нанес государству, составил больше 101 тысячи гривен.

«Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», – добавили копы.