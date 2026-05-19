Live

«Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет

Происшествия 11:07   19.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет

На Харьковщине поймали 33-летнего жителя Харьковского района, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории Богодуховского и Харьковского районов. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В течение апреля — ноября 2024 33-летний житель Харьковского района без соответствующих разрешительных документов осуществлял незаконную порубку деревьев в лесах, которые находятся в постоянном пользовании государственного предприятия «Леса Украины», – установили правоохранители.

Черный лесоруб на Харьковщине

Копы установили: за это время вероятный злоумышленник вырубил 21 дерево. По результатам экономической экспертизы, общий ущерб, который он нанес государству, составил больше 101 тысячи гривен.

Черный лесоруб на Харьковщине

«Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», – добавили копы.

Читайте также: Спасателям удалось потушить пожар, который бушевал после утреннего «прилета»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 мая: удары по городу, пострадали люди
Новости Харькова — главное за 19 мая: удары по городу, пострадали люди
19.05.2026, 10:30
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
19.05.2026, 07:15
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
19.05.2026, 08:26
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
18.05.2026, 16:13
Сегодня 19 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 мая 2026: какой праздник и день в истории
19.05.2026, 06:00
Заключенный мог торговать наркотиками в колонии
Заключенный мог торговать наркотиками в колонии
19.05.2026, 11:45

Новости по теме:

29.04.2026
Новая аллея лип появилась в Харькове: где высадили деревья (фото)
29.04.2026
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
28.04.2026
Десять деревьев высадили в центре Харькова вместо снесенных (фото)
25.04.2026
Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине
17.04.2026
Высадка и обрезка деревьев: что еще можно делать в середине апреля (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 11:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали 33-летнего жителя Харьковского района, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории Богодуховского и Харьковского районов.".