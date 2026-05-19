«Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет
На Харьковщине поймали 33-летнего жителя Харьковского района, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории Богодуховского и Харьковского районов. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В течение апреля — ноября 2024 33-летний житель Харьковского района без соответствующих разрешительных документов осуществлял незаконную порубку деревьев в лесах, которые находятся в постоянном пользовании государственного предприятия «Леса Украины», – установили правоохранители.
Копы установили: за это время вероятный злоумышленник вырубил 21 дерево. По результатам экономической экспертизы, общий ущерб, который он нанес государству, составил больше 101 тысячи гривен.
«Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», – добавили копы.
Читайте также: Спасателям удалось потушить пожар, который бушевал после утреннего «прилета»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дерева, деревья, леса, подозрение, полиция, черный лесоруб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 11:07;