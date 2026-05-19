Спасателям удалось потушить пожар, который бушевал после утреннего «прилета»
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: в 09:21 спасатели полностью ликвидировали пожар в Харькове, который возник после удара по городу утром 19 мая.
«К сожалению, три человека пострадали. Им своевременно предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь. На месте происшествия работали спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС, Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Донецк-Луганск» ГСЧС Украины, а также саперы, кинологи и психологи ГСЧС», – отметили спасатели.
Напомним, ночью 19 мая Харьковщина пережила серию атак БпЛА. По информации Харьковской облпрокуратуры, россияне били по Харьковщине БпЛА типа «Герань-2». Под атакой был Харьков и населенные пункты области. Около 00:00 беспилотник атаковал предприятие в Новобаварском районе. В 05:10 зафиксировали еще один удар – на этот раз «прилетело» по частному сектору. Повреждены дома, а 73-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 10:19;