Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового “прильоту”
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: о 09:21 рятувальники повністю ліквідували пожежу в Харкові, яка виникла після удару по місту вранці 19 травня.
“На жаль, три особи постраждали. Їм вчасно надали необхідну медичну та психологічну допомогу. На місці події працювали рятувальники Харківського гарнізону ДСНС, Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Донецьк-Луганськ” ДСНС України, а також сапери, кінологи та психологи ДСНС”, – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, вночі 19 травня Харківщина пережила серію атак БпЛА. За інформацією Харківської облпрокуратури, росіяни били по Харківщині БпЛА типу «Герань-2». Під атакою був Харків та населені пункти області. Близько 00:00 безпілотник атакував підприємство у Новобаварському районі. О 05:10 зафіксували ще один удар – цього разу прилетіло по приватному сектору. Пошкоджені будинки, а 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 10:19;