Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)

Рішення про заборону купатися у водоймах регіону ухвалюють районні військові адміністрації, повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, відповідаючи на питання кореспондента МГ «Об’єктив». Він розповів, що цього року вирішила влада.

«Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав Астахов.

Однак, продовжує він, на засіданні регіональної КТЕБ обговорювали: якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.

«А по роботі наших співробітників в цьому році, як і попередні роки, ми будемо повний комплекс заходів вживати щодо доведення до людей заходів безпеки і існуючої заборони», – зазначили у ДСНС.