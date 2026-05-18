Live

Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)

Оригінально 13:02   18.05.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)

Рішення про заборону купатися у водоймах регіону ухвалюють районні військові адміністрації, повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, відповідаючи на питання кореспондента МГ «Об’єктив». Він розповів, що цього року вирішила влада.

«Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав Астахов.

Однак, продовжує він, на засіданні регіональної КТЕБ обговорювали: якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.

«А по роботі наших співробітників в цьому році, як і попередні роки, ми будемо повний комплекс заходів вживати щодо доведення до людей заходів безпеки і існуючої заборони», – зазначили у ДСНС.

Читайте також: Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
18.05.2026, 13:02
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
18.05.2026, 11:58
“Люди відверто ховаються”: 12-річного хлопчика днями вивезли з Куп’янська
“Люди відверто ховаються”: 12-річного хлопчика днями вивезли з Куп’янська
18.05.2026, 11:44
«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові
«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові
18.05.2026, 12:14
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
18.05.2026, 12:40
По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
18.05.2026, 10:55

Новини за темою:

18.05.2026
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
18.05.2026
Понад три сотні боєприпасів знешкодили вибухотехніки в регіоні – ДСНС
17.05.2026
Наслідки нічного “прильоту” на Салтівці показала ДСНС: горіли автівки (фото)
15.05.2026
Пожежа у Харкові: опіки обличчя отримав чоловік (фото)
13.05.2026
На Куп’янщині після ударів горіла ферма, постраждали корови: деталі від ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 13:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про заборону купатися у водоймах регіону ухвалюють районні військові адміністрації, повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов".