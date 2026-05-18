Live

Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця

Суспільство 13:44   18.05.2026
Вікторія Яковенко
Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають, що співробітник Слобідського ТЦК та СП і колишній боєць спецпідрозділу міліції «Беркут» за гроші організовували втечу з України для військовозобов’язаного.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні фігуранти запропонували чоловіку «допомогу» у виїзді його сина до іншої країни поза межами офіційних пунктів пропуску.

«Ділки запевнили, що мають впливові зв’язки серед службовців Державної прикордонної служби і забезпечать безперешкодний прохід під час чергування «потрібної зміни», – встановили правоохоронці.

За «тур» до Європи, а саме – до Словаччини, фігуранти попросили 18 тисяч доларів, повідомили у департаменті внутрішньої безпеки НПУ.

«Під час особистої зустрічі зловмисники розповіли «замовнику» про деталі плану: «клієнта» мали перевезти з Харкова до західної частини України, а звідти — до Словаччини. Вони обіцяли, що жодних проблем зі співробітниками ДПС не виникне, мовляв, «усе буде вирішено», – зазначили правоохоронці.

Чоловіків затримали 13 травня – після отримання першого траншу у розмірі 8 тис. доларів, додали в прокуратурі.

Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Работника ТЦК и бывшего беркутовца в Харькове подозревают в помощи побега за границу
Фото: Харківська обласна прокуратура
Работника ТЦК и бывшего беркутовца в Харькове подозревают в помощи побега за границу
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: “Уже чотири роки так робимо”: втеча за $20 тис. до Румунії, схема в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
18.05.2026, 14:20
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
Чи відкриють купальний сезон на Харківщині у 2026-му? Коментар ДСНС (відео)
18.05.2026, 13:02
«НС не було»: ситуація з лісовими пожежами на Харківщині (відео)
«НС не було»: ситуація з лісовими пожежами на Харківщині (відео)
18.05.2026, 13:18
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
18.05.2026, 12:40
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
18.05.2026, 11:58
«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові
«Прожили від тривоги до тривоги» – Терехов про минулий тиждень у Харкові
18.05.2026, 12:14

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що співробітник Слобідського ТЦК та СП і колишній боєць спецпідрозділу міліції «Беркут» за гроші організовували втечу з України для військовозобов’язаного.".