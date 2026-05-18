Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця

Правоохоронці вважають, що співробітник Слобідського ТЦК та СП і колишній боєць спецпідрозділу міліції «Беркут» за гроші організовували втечу з України для військовозобов’язаного.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні фігуранти запропонували чоловіку «допомогу» у виїзді його сина до іншої країни поза межами офіційних пунктів пропуску.

«Ділки запевнили, що мають впливові зв’язки серед службовців Державної прикордонної служби і забезпечать безперешкодний прохід під час чергування «потрібної зміни», – встановили правоохоронці.

За «тур» до Європи, а саме – до Словаччини, фігуранти попросили 18 тисяч доларів, повідомили у департаменті внутрішньої безпеки НПУ.

«Під час особистої зустрічі зловмисники розповіли «замовнику» про деталі плану: «клієнта» мали перевезти з Харкова до західної частини України, а звідти — до Словаччини. Вони обіцяли, що жодних проблем зі співробітниками ДПС не виникне, мовляв, «усе буде вирішено», – зазначили правоохоронці.

Чоловіків затримали 13 травня – після отримання першого траншу у розмірі 8 тис. доларів, додали в прокуратурі.

Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.