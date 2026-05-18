Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця
Правоохоронці вважають, що співробітник Слобідського ТЦК та СП і колишній боєць спецпідрозділу міліції «Беркут» за гроші організовували втечу з України для військовозобов’язаного.
За даними Харківської обласної прокуратури, у січні фігуранти запропонували чоловіку «допомогу» у виїзді його сина до іншої країни поза межами офіційних пунктів пропуску.
«Ділки запевнили, що мають впливові зв’язки серед службовців Державної прикордонної служби і забезпечать безперешкодний прохід під час чергування «потрібної зміни», – встановили правоохоронці.
За «тур» до Європи, а саме – до Словаччини, фігуранти попросили 18 тисяч доларів, повідомили у департаменті внутрішньої безпеки НПУ.
«Під час особистої зустрічі зловмисники розповіли «замовнику» про деталі плану: «клієнта» мали перевезти з Харкова до західної частини України, а звідти — до Словаччини. Вони обіцяли, що жодних проблем зі співробітниками ДПС не виникне, мовляв, «усе буде вирішено», – зазначили правоохоронці.
Чоловіків затримали 13 травня – після отримання першого траншу у розмірі 8 тис. доларів, додали в прокуратурі.
Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.
Читайте також: “Уже чотири роки так робимо”: втеча за $20 тис. до Румунії, схема в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беркут, новини Харкова, тцк, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Обіцяли «тур» до Європи: у Харкові затримали співробітника ТЦК і ексберкутівця», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 13:44;