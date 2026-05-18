В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
19 травня фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Київському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».
У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:
- пров. Партизанський – Всі будинки
- в’їзд. Чернівецький – Всі будинки
- вул. Козакевича – Всі будинки
- вул. Партизанська – Всі будинки
- пров. Шевченківський – Всі будинки
- вул. Чернівецька – Всі будинки
- проїзд. Шевченківський – Всі будинки
- пров. Чернівецький – Всі будинки
- вул. Тараса Редькіна – Всі будинки
- пров. Леоніда Глібова – Всі будинки
- вул. Метлинського – Всі будинки
- проїзд. Мелодійний – Всі будинки
- вул. Лятошинського – Всі будинки
- проїзд. Байкарський – Всі будинки
- в’їзд. Левка Боровиковського – Всі будинки
- пров. Леоніда Ушкалова – Всі будинки
- пров. Бочарівський буд. 4, 9, 11
- вул. Академіка Павлова буд. 273, 275, 277-А, 279, 281-Б, 285-А
- вул. Валентинівська буд. 12-Б
- вул. Нескорених буд. 14
Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 14:20;