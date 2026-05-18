В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
19 мая специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- проулок Партизанский – Все дома
- въезд. Черновицкий – Все дома
- ул. Казакевича – Все дома
- ул. Партизанская – Все дома
- проулок Шевченковский – Все дома
- ул. Черновицкая – Все дома
- проезд. Шевченковский – Все дома
- проулок Черновицкий – Все дома
- ул. Тараса Редькина – Все дома
- проулок Леонида Глебова – Все дома
- ул. Метлинского – Все дома
- проезд. Мелодичный – Все дома
- ул. Лятошинского – Все дома
- проезд. Байкарский – Все дома
- въезд. Левка Боровиковского – Все дома
- проулок Леонида Ушкалова – Все дома
- пер. Бочаровский дом. 4, 9, 11
- ул. Академика Павлова дом. 273, 275, 277-А, 279, 281-Б, 285-А
- ул. Валентиновская дом. 12-Б
- ул. Непокоренный дом. 14
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, новости Харькова, отключат;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 14:20;