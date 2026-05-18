В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса

Общество 14:20   18.05.2026
Виктория Яковенко
19 мая специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

  • проулок Партизанский – Все дома
  • въезд. Черновицкий – Все дома
  • ул. Казакевича – Все дома
  • ул. Партизанская – Все дома
  • проулок Шевченковский – Все дома
  • ул. Черновицкая – Все дома
  • проезд. Шевченковский – Все дома
  • проулок Черновицкий – Все дома
  • ул. Тараса Редькина – Все дома
  • проулок Леонида Глебова – Все дома
  • ул. Метлинского – Все дома
  • проезд. Мелодичный – Все дома
  • ул. Лятошинского – Все дома
  • проезд. Байкарский – Все дома
  • въезд. Левка Боровиковского – Все дома
  • проулок Леонида Ушкалова – Все дома
  • пер. Бочаровский дом. 4, 9, 11
  • ул. Академика Павлова дом. 273, 275, 277-А, 279, 281-Б, 285-А
  • ул. Валентиновская дом. 12-Б
  • ул. Непокоренный дом. 14

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

  • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 14:20;

