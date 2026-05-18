В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса

19 мая специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

проулок Партизанский – Все дома

въезд. Черновицкий – Все дома

ул. Казакевича – Все дома

ул. Партизанская – Все дома

проулок Шевченковский – Все дома

ул. Черновицкая – Все дома

проезд. Шевченковский – Все дома

проулок Черновицкий – Все дома

ул. Тараса Редькина – Все дома

проулок Леонида Глебова – Все дома

ул. Метлинского – Все дома

проезд. Мелодичный – Все дома

ул. Лятошинского – Все дома

проезд. Байкарский – Все дома

въезд. Левка Боровиковского – Все дома

проулок Леонида Ушкалова – Все дома

пер. Бочаровский дом. 4, 9, 11

ул. Академика Павлова дом. 273, 275, 277-А, 279, 281-Б, 285-А

ул. Валентиновская дом. 12-Б

ул. Непокоренный дом. 14

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Читайте также: По Салтовке ударил вражеский БпЛА