Где отключат газ в пятницу в Харькове: адреса

24 апреля специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

ул. Гумилевского дом. 6/2

ул. Гмыри дом. 15, 19, 23

проулок Вербный 2-й дом. 1, 15

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 24 апреля. В течение суток по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.