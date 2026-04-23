Где отключат газ в пятницу в Харькове: адреса
24 апреля специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- ул. Гумилевского дом. 6/2
- ул. Гмыри дом. 15, 19, 23
- проулок Вербный 2-й дом. 1, 15
Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 24 апреля. В течение суток по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 14:41;