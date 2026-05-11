В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса

Во вторник, 12 мая, будет временно прекращено газоснабжение в Салтовском и Слободском районах в связи с работами на системе.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», голубое топливо перекроют по следующим улицам, переулкам и проезду:

проезд Корсиковский — все дома

улица Соича — все дома

улица Купянская — все дома

улица Кошкина — все дома

переулок Корсиковский — все дома

переулок Виленский — все дома

Отдельные дома на улицах и проспектах:

улица Георгия Тарасенко: дома 119/1, 119, 121-М, 121, 145, 147

проспект Героев Харькова: дома 122-Б, 122, 124, 124-А, 124/5-А, 124-В, 124/7, 124/3, 124/4, 187, 191, 193-Б, 193, 193-А

переулок Бетховена: дом 2

проезд Афанасия Фирсова: дома 4, 4-А, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22

улица Узловая: дом 28

Жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Услугу возобновят после завершения работ и предоставления доступа во все помещения для обследования системы.

Напомним, в Харьковском городском филиале «Газсети» ранее сообщили, что специалисты будут проводить работы на системе газоснабжения с 11 по 13 мая. В этот период в некоторых домах Киевского района не будет голубого топлива.