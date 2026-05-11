Live

В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса

Общество 17:14   11.05.2026
Елена Нагорная
В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса

Во вторник, 12 мая, будет временно прекращено газоснабжение в Салтовском и Слободском районах в связи с работами на системе.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», голубое топливо перекроют по следующим улицам, переулкам и проезду:

  • проезд Корсиковский — все дома

  • улица Соича — все дома

  • улица Купянская — все дома

  • улица Кошкина — все дома

  • переулок Корсиковский — все дома

  • переулок Виленский — все дома

Отдельные дома на улицах и проспектах:

  • улица Георгия Тарасенко: дома 119/1, 119, 121-М, 121, 145, 147

  • проспект Героев Харькова: дома 122-Б, 122, 124, 124-А, 124/5-А, 124-В, 124/7, 124/3, 124/4, 187, 191, 193-Б, 193, 193-А

  • переулок Бетховена: дом 2

  • проезд Афанасия Фирсова: дома 4, 4-А, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22

  • улица Узловая: дом 28

Жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Услугу возобновят после завершения работ и предоставления доступа во все помещения для обследования системы.

Напомним, в Харьковском городском филиале «Газсети» ранее сообщили, что специалисты будут проводить работы на системе газоснабжения с 11 по 13 мая. В этот период в некоторых домах Киевского района не будет голубого топлива.

Читайте также: Почти сотня пожаров бушевала в природных экосистемах Харьковщины – ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
11.05.2026, 13:12
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
11.05.2026, 13:23
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
11.05.2026, 16:46
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
11.05.2026, 13:40
Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ
Харьковскому экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении – СБУ
11.05.2026, 14:50
В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса
В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса
11.05.2026, 17:14

Новости по теме:

11.05.2026
Несколько дней в части Киевского района на будет газа – адреса
05.05.2026
Газа не будет в двух районах Харькова в среду: адреса
05.05.2026
Из-за «прилетов» на Харьковщине без газа остались больше 50 семей
23.04.2026
Где отключат газ в пятницу в Харькове: адреса
21.04.2026
Два дня в двух районах Харькова не будет газа


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 12 мая, будет временно прекращено газоснабжение в Салтовском и Слободском районах в связи с работами на системе.".