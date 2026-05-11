В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса
Во вторник, 12 мая, будет временно прекращено газоснабжение в Салтовском и Слободском районах в связи с работами на системе.
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», голубое топливо перекроют по следующим улицам, переулкам и проезду:
проезд Корсиковский — все дома
улица Соича — все дома
улица Купянская — все дома
улица Кошкина — все дома
переулок Корсиковский — все дома
переулок Виленский — все дома
Отдельные дома на улицах и проспектах:
улица Георгия Тарасенко: дома 119/1, 119, 121-М, 121, 145, 147
проспект Героев Харькова: дома 122-Б, 122, 124, 124-А, 124/5-А, 124-В, 124/7, 124/3, 124/4, 187, 191, 193-Б, 193, 193-А
переулок Бетховена: дом 2
проезд Афанасия Фирсова: дома 4, 4-А, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
улица Узловая: дом 28
Жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Услугу возобновят после завершения работ и предоставления доступа во все помещения для обследования системы.
Напомним, в Харьковском городском филиале «Газсети» ранее сообщили, что специалисты будут проводить работы на системе газоснабжения с 11 по 13 мая. В этот период в некоторых домах Киевского района не будет голубого топлива.
Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, газоснабжение, новости Харькова;
Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 17:14;