Два дня в двух районах Харькова не будет газа

Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» планируют провести работы на газовых сетях в Основянском и Киевском районах Харькова. Из-за этого жители некоторых домов останутся без голубого топлива.

21.04.26 Основянский район:

ул.Ямпольская – Все дома

ул.Биологическая строй. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 25

ул.Староверещаковская дом. 2-А, 2

ул.Олейниковская дом. 4, 6, 6-А, 8

ул.Диканевская дом. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33

ул.Лелюковская дом. 1-А, 7, 9, 10

пер.Биологический дом. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25

22.04.26 Киевский район район:

ул.Гаркуши Ильи – Все дома

проезд.Евпаторийский – Все дома

бул.Мира дом. 1, 2, 3, 4

ул.Академика Синельникова дом. 1, 3, 5

просп.Академика Курчатова дом. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 25-А, 27, 29

ул.Морозова дом. 1, 2, 3, 4, 6

ул.Академика Вальтера дом. 2, 5, 7, 9-А, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19-А, 21, 21-А

Также специалисты призвали жителей вышеуказанных домов перекрыть краны перед газовыми приборами.