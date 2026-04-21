Два дня в двух районах Харькова не будет газа

Общество 09:06   21.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» планируют провести работы на газовых сетях в Основянском и Киевском районах Харькова. Из-за этого жители некоторых домов останутся без голубого топлива. 

21.04.26 Основянский район:

  •  ул.Ямпольская – Все дома
  • ул.Биологическая строй. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 25
  • ул.Староверещаковская дом. 2-А, 2
  • ул.Олейниковская дом. 4, 6, 6-А, 8
  • ул.Диканевская дом. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33
  • ул.Лелюковская дом. 1-А, 7, 9, 10
  • пер.Биологический дом. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25

22.04.26 Киевский район район:

  • ул.Гаркуши Ильи – Все дома
  • проезд.Евпаторийский – Все дома
  • бул.Мира дом. 1, 2, 3, 4
  • ул.Академика Синельникова дом. 1, 3, 5
  • просп.Академика Курчатова дом. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 25-А, 27, 29
  • ул.Морозова дом. 1, 2, 3, 4, 6
  • ул.Академика Вальтера дом. 2, 5, 7, 9-А, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19-А, 21, 21-А

Также специалисты призвали жителей вышеуказанных домов перекрыть краны перед газовыми приборами.

