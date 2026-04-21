Сутки на Харьковщине: 12 пострадавших, есть разрушения

Происшествия 08:51   21.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сутки на Харьковщине: 12 пострадавших, есть разрушения

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 13 населенных пунктов области. Из-за ударов пострадали 12 человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 48-летний и 19-летний мужчины, женщины 50, 43, 77, 58, 52, 79 лет и 17-летняя девушка; в г. Богодухов получили травмы мужчины 64, 45, 43 лет. Также медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который 19 апреля получил ранения в г. Изюм», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • восемь БпЛА типу «Герань-2»;
  • 16 БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 13 населенных пунктов области. Из-за ударов пострадали 12 человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".