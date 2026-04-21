Сутки на Харьковщине: 12 пострадавших, есть разрушения

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 13 населенных пунктов области. Из-за ударов пострадали 12 человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 48-летний и 19-летний мужчины, женщины 50, 43, 77, 58, 52, 79 лет и 17-летняя девушка; в г. Богодухов получили травмы мужчины 64, 45, 43 лет. Также медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который 19 апреля получил ранения в г. Изюм», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

восемь БпЛА типу «Герань-2»;

16 БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.