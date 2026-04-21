Live

Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян

Украина 08:12   21.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 21 апреля в Генштабе ВСУ сообщили: в течение суток на Харьковщине было 22 боестолкновения. 

На севере региона россияне пытались прорваться пять раз около Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Вильчи.

На Купянском направлении было 17 штурмов ВС РФ в районе Купянска, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 8953 дронов-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов:

Читайте также: РФ атаковала админздание в Харькове – что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 08:12;

