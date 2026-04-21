Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян

Утром 21 апреля в Генштабе ВСУ сообщили: в течение суток на Харьковщине было 22 боестолкновения.

На севере региона россияне пытались прорваться пять раз около Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Вильчи.

На Купянском направлении было 17 штурмов ВС РФ в районе Купянска, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 8953 дронов-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов: