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Из РСЗО ударили россияне по Чугуеву: ранен ребенок

Происшествия 09:20   04.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из РСЗО ударили россияне по Чугуеву: ранен ребенок

В Харьковской облпрокуратуре сообщили о последствиях «прилетов» по Чугуеву. 

«По данным следствия, 3 июня около 20:00 вооруженные силы РФ нанесли удар по г. Чугуев. Предварительно, враг применил РСЗО «Торнадо-С», – установили правоохранители.

У двоих жителей диагностировали острую реакцию на стресс, акубаротравму получила сотрудница полиции. Кроме того, из-за «прилета» ранена 14-летняя девочка.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили о последствиях «прилетов» по Чугуеву. ".