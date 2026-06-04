Из РСЗО ударили россияне по Чугуеву: ранен ребенок

В Харьковской облпрокуратуре сообщили о последствиях «прилетов» по Чугуеву.

«По данным следствия, 3 июня около 20:00 вооруженные силы РФ нанесли удар по г. Чугуев. Предварительно, враг применил РСЗО «Торнадо-С», – установили правоохранители.

У двоих жителей диагностировали острую реакцию на стресс, акубаротравму получила сотрудница полиции. Кроме того, из-за «прилета» ранена 14-летняя девочка.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.