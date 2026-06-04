Из РСЗО ударили россияне по Чугуеву: ранен ребенок
В Харьковской облпрокуратуре сообщили о последствиях «прилетов» по Чугуеву.
«По данным следствия, 3 июня около 20:00 вооруженные силы РФ нанесли удар по г. Чугуев. Предварительно, враг применил РСЗО «Торнадо-С», – установили правоохранители.
У двоих жителей диагностировали острую реакцию на стресс, акубаротравму получила сотрудница полиции. Кроме того, из-за «прилета» ранена 14-летняя девочка.
«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, прокуратура, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 09:20;