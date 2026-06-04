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Напряженнее на севере региона: где шли бои на Харьковщине

Украина 08:03   04.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Напряженнее на севере региона: где шли бои на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковщине было 15 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районе Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки.

На Купянском – украинские защитники отбили четыре штурма оккупантов около Новоплатоновки, Подолов и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. Противник нанес три ракетных удара (выпустив три ракеты) и 74 авиационных удара, в том числе сбросив 232 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10221 дрон-камикадзе и совершили 3435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 57 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ведомстве.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 08:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине было 15 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".