Напряженнее на севере региона: где шли бои на Харьковщине
За минувшие сутки на Харьковщине было 15 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районе Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки.
На Купянском – украинские защитники отбили четыре штурма оккупантов около Новоплатоновки, Подолов и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. Противник нанес три ракетных удара (выпустив три ракеты) и 74 авиационных удара, в том числе сбросив 232 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10221 дрон-камикадзе и совершили 3435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 57 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ведомстве.
Также в ГШ обновили данные о потерях врага:
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 08:03;