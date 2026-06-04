Напруженіше на півночі регіону: де точилися бої на Харківщині
Минулої доби на Харківщині було 15 боєзіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у районі Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки.
На Куп’янському – українські захисники відбили чотири штурми окупантів біля Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаційних ударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 – з реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у відомстві.
Також у ГШ оновили дані про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 08:03;