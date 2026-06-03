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Вибух у Харкові: по місту вдарила ракета – Терехов

Події 23:59   03.06.2026
Вікторія Яковенко
Вибух у Харкові: по місту вдарила ракета – Терехов Фото ілюстративне

Близько 23:30 у Харкові пролунав вибух.

Доповнено о 00:10. Внаслідок ракетного удару по Слобідському району спалахнула суха трава на відкритій місцевості, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На цю хвилину без постраждалих.

23:35

Мер Ігор Терехов повідомив про влучання балістичної ракети у Слобідському району.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 3 червня у Харкові вибухи лунали з 8:30. «Прильоти» фіксували у Холодногірському та Основ’янському районах. О б 11:30 безпілотник влучив у приватний будинок у Холодногірському районі. Важкі поранення отримала його власниця. Поліцейські та медики “екстренки” намагалася реанімувати жінку протягом години. На жаль, вона померла. Як повідомив на місці влучання мер Ігор Терехов, російські військові вранці атакували місто п’ятьма «шахедами», два з яких були реактивними. Під ударами також була критична та залізнична інфраструктура.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 23:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:30 у Харкові пролунав вибух.".