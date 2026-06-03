Новини Харкова — головне 3 червня: удари БпЛА, Терехов про зміни у мерії

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

14:54

3 червня по Харкову били і реактивні «шахеди»: Терехов про наслідки ударів

Вранці 3 червня ворог атакував Харків п’ятьма «шахедами», два з них – були реактивні, повідомив мер міста Ігор Терехов на місці «прильоту».

«Вранці ми отримали п’ять ударів по місту. Це критична інфраструктура, залізнична інфраструктура», – сказав міський голова.

Він також уточнив, що «шахед», який вдарив по Холодногірському району був вироблений місяць тому.

«Було влучання в приватний будинок. На жаль, загинула жінка. Першими приїхала патрульна поліція і робили все для того, щоб врятувати життя цієї жінки. Потім дві карети «швидкої» приїхали, але на жаль, ми її втратили. Її чоловік тільки прийшов зі зміни. До речі, він теж працює в одному з депо, в яке було влучання. Взагалі було пошкоджено три приватні будинки», – розповів Терехов.

Відео: “Думка”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу Холодногірського району вдень постраждав 52-річний чоловік. У нього – гостра реакція на стрес.

12:31

Менше заступників, новий департамент: мер Харкова Ігор Терехов поділився, які саме зміни чекають на міську владу

«Харків змінюється. І виконавчі органи міської влади теж мають змінюватися. Структура, яка формувалася в мирний час і працювала в умовах великої війни, сьогодні потребує оновлення», – анонсує міський голова.

Перше, що пропонувати Терехов, – скорочення кількості заступників міського голови – з 13 до 8.

Друге, його на думку, більш важливе рішення стосується контролю. Зокрема, він пропонує створити департамент внутрішнього контролю та аудиту. Підпорядковуватися він буде Терехову.

«Його завдання просте: перевіряти, як у комунальних підприємствах, установах, департаментах та управліннях міста використовуються бюджетні кошти. Хто працює чесно – тому боятися нічого. Хто звик жити коштом міста – начувайтеся. Бо бюджет Харкова – це не чиясь годівниця. Це гроші людей», – пише Терехов.

Він сподівається, що депутати підтримають запропоновані зміни.

12:19

Кількість постраждалих у Рокитному зросла до 5 людей

Про це інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:10

Армія РФ вдарила БпЛА по фермі в селі Рокитне: загинули дві людини, постраждали – троє

«Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:03

Вибухи продовжують лунати в Харкові

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про два ворожі влучання БпЛА в Холодногірському районі.

Внаслідок влучання пошкоджені приватний будинок та насосна станція, горить авто, пише мер Харкова Ігор Терехов.

Також міський голова інформує про постраждалих – їхній стан та кількість уточнюються.

Також ворог атакує й область. Синєгубов інформує про удар по селищу Коротич.

“За попередніми даними, на місці удару зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила”, – зазначив він.

09:00

Ранок у Харкові знову почався з вибухів

Вибухи у Харкові пролунали вранці 3 червня близько 08:40. Мер Ігор Терехов повідомив про удар реактивного “Шахеда” у Холодногірському районі міста. Наслідки “прильоту” ще встановлюють, додав він. Також Терехов закликав мешканців бути обережними – на місто продовжують летіти бойові дрони.

07:10

Як пройшла ніч у Харкові та області

Повітряна тривога у Харкові пролунала о 00:41. У Повітряних силах ЗСУ написали про загрозу застосування балістичної зброї на північному сході.

Відбій пролунав о 01:23, а о 03:09 тривогу оголосили знову – в області з’явилися російські БпЛА. Незабаром на регіон полетіли КАБи. Загроза застосування авіабомб виникла для північної частини Харківщини. Тривога тривала аж до ранку – відбій оголосили о 05:27. Інформації про вибухи не було. Станом на 07:10 у Харкові та області – тихо, нових загроз немає.