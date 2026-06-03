Менше заступників, новий департамент: як може змінитись міська влада – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поділився, які саме зміни чекають на міську владу. Та пояснив, чому ці рішення варто ухвалити.

«Харків змінюється. І виконавчі органи міської влади теж мають змінюватися. Структура, яка формувалася в мирний час і працювала в умовах великої війни, сьогодні потребує оновлення. Бо місто має працювати швидше. Бо управління має бути простішим, зрозумілішим і відповідальнішим. Тому на сьогоднішній сесії я запропоную депутатам підтримати кілька рішень», – анонсує міський голова.

Перше, що пропонувати Терехов, – скорочення кількості заступників міського голови – з 13 до 8. Каже: це не про «скорочення заради скорочення». Це, пояснює, про те, щоб у системі не було зайвих ланок і розмитої відповідальності: менше дублювання, менше зайвих витрат, натомість більше конкретної роботи й персональної відповідальності.

«Кожна посада має бути виправдана результатом. Кожна функція – потрібною місту. Кожна гривня – працювати на харків’ян», – підкреслив мер.

Друге, його на думку, більш важливе рішення стосується контролю. Зокрема, він пропонує створити департамент внутрішнього контролю та аудиту. Підпорядковуватися він буде Терехову.

«Його завдання просте: перевіряти, як у комунальних підприємствах, установах, департаментах та управліннях міста використовуються бюджетні кошти. Хто працює чесно – тому боятися нічого. Хто звик жити коштом міста – начувайтеся. Бо бюджет Харкова – це не чиясь годівниця. Це гроші людей. Гроші на тепло, на безплатний транспорт, на лікарні, школи, укриття, відновлення після обстрілів і зарплати тим, хто щодня тримає місто. Якщо хтось думає, що під час війни можна «хуліганити» з міськими грошима, тихо красти, списувати, завищувати ціни, домовлятися чи «освоювати» кошти, – він дуже помиляється. Я ще вступаючи на посаду обіцяв, що у місті не буде недоторканих. І я не буду прикривати нікого. Ні керівників комунальних підприємств, ні чиновників, ні «своїх», ні «важливих». Харків вистояв не для того, щоб хтось заробляв на його болю. Гроші харків’ян мають працювати на Харків. Не на чиїсь кишені», – пише Терехов.

Він сподівається, що депутати підтримають запропоновані зміни.

Нагадаємо, про те, що у Харкові планують змінити структуру виконавчих органів міськради, Терехов повідомляв минулого тижня.