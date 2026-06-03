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Меньше замов, новый департамент: какие изменения ждут мэрию, поделился Терехов

Политика 13:25   03.06.2026
Виктория Яковенко
Меньше замов, новый департамент: какие изменения ждут мэрию, поделился Терехов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, какие именно изменения ждут городские власти. И объяснил, почему эти решения следует принять.

«Харьков меняется. И исполнительные органы городских властей тоже должны меняться. Структура, которая формировалась в мирное время и работала в условиях великой войны, сегодня нуждается в обновлении. Потому что город должен работать быстрее. Так как управление должно быть более простым, понятным и ответственным. Поэтому на сегодняшней сессии я предложу депутатам поддержать несколько решений», – анонсирует городской голова.

Первое, что предлагать Терехов, – сокращение количества заместителей городского головы – с 13 до 8. Говорит: это не о «сокращении ради сокращения». Это, объясняет, о том, чтобы в системе не было лишних звеньев и размытой ответственности: меньше дублирования, меньше лишних затрат, больше конкретной работы и персональной ответственности.

«Каждая должность должна быть оправдана результатом. Каждая функция – нужной городу. Каждая гривна – работать на харьковчан», — подчеркнул мэр.

Второе, по его мнению, более важное решение касается контроля. В частности он предлагает создать департамент внутреннего контроля и аудита. Подчинятся он будет Терехову.

«Его задача простая: проверять, как в коммунальных предприятиях, учреждениях, департаментах и ​​управлениях города используются бюджетные средства. Кто работает честно – тому бояться нечего. Кто привык жить на средства города – чувствуйте себя. Потому что бюджет Харькова – это не чья-то кормушка. Это деньги людей. Деньги на тепло, на бесплатный транспорт, на больницы, школы, укрытия, восстановление после обстрелов и зарплаты ежедневно держащим город. Если кто-то думает, что во время войны можно «хулиганить» с городскими деньгами, тихо воровать, списывать, завышать цены, договариваться или «осваивать» средства, он очень ошибается. Я еще вступая в должность обещал, что в городе не будет неприкосновенных. И я не буду прикрывать никого. Ни руководителей коммунальных предприятий, ни чиновников, ни «своих», ни «важных». Харьков выстоял не для того, чтобы кто-то зарабатывал на его боли. Деньги харьковчан должны работать в Харькове. Не на чьем кармане», — пишет Терехов.

Он надеется, что депутаты поддержат предложенные изменения.

Напомним, о том, что в Харькове планируют изменить структуру исполнительных органов горсовета, Терехов сообщал на прошлой неделе.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, какие именно изменения ждут городские власти. И объяснил, почему эти решения следует принять.".