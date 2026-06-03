Сьогодні 3 червня 2026: яке свято та день в історії

3 червня – день народження видатного українського кобзаря та бандуриста Хведіра Холодного та президента Української Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича. У цей день 2006 року проголосила незалежність Чорногорія. У 1940-му нацистська Німеччина вперше бомбила Париж. У 1937 році колишній король Великої Британії Едуард VIII одружився із Волліс Сімсон, заради якої зрікся корони. У 1571-му війська кримського хана захопили та повністю спалили Москву. У 1527-му сталася велика пожежа у Львові, яка знищила майже всю готичну забудову міста.

Свята та пам’ятні дати 3 червня

3 червня у світі – Всесвітній день велосипеда та Всесвітній день велосипедиста, День засобів захисту від комах.

Перша середа червня – це Всесвітній день бігу.

Також сьогодні: Всесвітній день людей із деформацією стопи, Всесвітній день сидру, День народження парашута.

3 червня в історії

3 червня 1527 року о 19:00 розпочалася Велика пожежа у Львові. Майже всю готичну забудову міста було повністю знищено. Докладніше.

3 червня 1571 року війська кримського хана Девлет Герая захопили та повністю спалили Москву. Докладніше.

3 червня 1814 року народився видатний український кобзар та бандурист Федір Гриценко (Хведір Холодний). Докладніше.

3 червня 1863 року народився Євген Петрушевич – майбутній видатний діяч Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Докладніше.

3 червня 1940 року нацистська Німеччина вперше бомбила Париж. Докладніше.

3 червня 1937 року відбулося весілля, яке коштувало нареченому корони Великої Британії. Герцог Віндзорський Едуард (колишній англійський король Едуард VIII) одружився з розлученою американкою Волліс Сімпсон. Це зараз британська монархія стала набагато демократичнішою: на троні поруч із королем Чарльзом III – королева Камілла – також розлучена жінка, роман з якою одруженого Чарльза став приводом для численних скандалів. Ще в першій половині XX століття такого королівський палац не допускав. Щоб провести життя з коханою, Едуарду довелося зректися корони, що він і зробив у 1936 році. Цей британський монарх зійшов на престол після смерті свого батька Георга V. Його роман з Сімпсон почався ще коли Едуард був спадкоємцем престолу, а його обраниця – заміжньою жінкою. Звісно, ​​ці стосунки не мали підтримки з боку королівської родини. Отже, за життя батька зробити Волліс законною дружиною Едуард не міг. Вона ж, відповідно, не подавала на розлучення. Проте 20 січня 1936 року король Георг V помер. Тепер Едуард став монархом і, здавалося б, міг вирішувати свою долю.

Коронацію призначили на травень 1937 року. А 27 жовтня 1936-го Волліс отримала тимчасове рішення про розлучення (процес тривав і формально завершився за пів року). До цього часу британська преса утримувалася від висвітлення роману молодого короля. Однак інформація про Волліс Сімпсон все одно була у ЗМІ – американських і європейських. Звісно, ​​все знали й британські політики. Коли Сімпсон розлучилася, стало зрозуміло: король має намір одружитися з нею. Більшість парламентарів, а також діячів Англіканської церкви виступили категорично проти розлученої американки як кандидатки у королеви Великої Британії. Як відомо, одним із небагатьох політиків, які підтримували Едуарда в цей момент, був Вінстон Черчилль. Однак він тоді був лише депутатом-консерватором, а не прем’єр-міністром. Спочатку противники шлюбу просто намагалися відмовити короля від такого рішення. Але монарх не відступав. Він намагався шукати компроміс. Зокрема, пропонував морганатичний шлюб, за яким Волліс не мала б жодних прав на корону чи майно королівської сім’ї. Однак і такий варіант не отримав підтримки прем’єр-міністра Стенлі Болдуїна. Британська преса теж не могла ігнорувати скандал. На початку грудня 1936 року він гримнув на всю країну – після низки публікацій. Тепер особисте життя короля відкрито обговорювали у парламенті та на вулицях. Зрозуміло, що Волліс Сімпсон на свою адресу отримала багато негативу. Уже за кілька днів таких подій Едуард зробив вибір між короною та коханою жінкою. Він зрікся престолу. Про це рішення підданим монарх повідомив особисто – по радіо.

“Я вважаю за неможливе нести важкий тягар відповідальності та виконувати обов’язки короля, як я хотів би, без допомоги та підтримки жінки, яку я люблю”, – сказав він.

Королем проголосили молодшого брата Едуарда – Георга, герцога Йоркського. Він став королем Георгом VI. Цей монарх очолював Велику Британію під час Другої світової війни. А його дочка Єлизавета II стала королевою, яка найдовше правила країною.

Що ж до Едуарда, його король Георг зробив герцогом Віндзорским. Разом із Волліс Сімпсон він поїхав до Австрії, де пара чекала на завершення її розлучення. Остаточну точку в процесі поставили у травні 1937 року. Після цього відбулося весілля – у Шато де Канді в долині Луари у Франції. Церемонія була зовсім не королівською – гостей не зібралося й двох десятків. Ставлення значної частини британського суспільства до Волліс, яка “задурила голову їхньому королю”, було настільки негативним, що Георг VI під тиском навіть вирішив не давати невістці титул “королівської високості”, хоча вона й стала герцогинею Віндзорською.

Ця пара майже не бувала у Великій Британії. Едуард у 1930-ті демонстрував помітну прихильність до очолюваної нацистами Німеччини та навіть зустрічався особисто з Адольфом Гітлером. Під час війни Вінстон Черчилль запропонував Едуарду посаду губернатора Багамських островів, щоб тримати колишнього короля якомога далі від європейської політики. Це також пояснювалося даними розвідки про те, що нацисти планують викрасти герцога та повернути на британський престол – як свою маріонетку. Свій губернаторський пост Едуард залишив у 1945 році. Після цього подружжя повернулося до Франції. Вони жили переважно в Парижі. Едуард і Волліс були присутні на похороні короля Георга VI у 1952 році. А вперше запрошення на офіційну публічну церемонію від королівського палацу пара отримала лише 1967 року. Це було відкриття меморіальної дошки матері Едуарда та Георга, королеві Марії. Колишній король помер у Парижі у 1972 році та похований на території Віндзорського замку. Там само поховали його дружину – Волліс пережила чоловіка та померла у 1986 році.

3 червня 2006 року проголосила незалежність Чорногорія. Докладніше.

Церковне свято 3 червня

3 червня вшановують пам’ять мучеників Лукиліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонисія та Павли, діви. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в лісі з’явилися перші сироїжки, то скоро виростуть і білі гриби.

Якщо видно кола навколо місяця, то найближчими днями буде похмура та прохолодна погода.

Якщо пішов дощ, то грудень цього року буде сніжним.

Якщо вранці на траві багато роси, то червень буде мокрим.

Що не можна робити 3 червня

Дівчатам не рекомендовано заплітати волосся.

Жінкам не можна сваритися та сперечатися навіть через дрібниці.

Не можна нічого підіймати із землі.