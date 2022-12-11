Сьогодні 11 грудня: яке свято та день в історії

11 грудня за церковним календарем – пам’ять мучеників Стефана, а також Іринарха та святих семи жон. У цей день у Німеччині народився мікробіолог Роберт Кох, який відкрив збудник туберкульозу, а в Британії зрікся трону заради кохання король Едуард VIII.

Свята та пам’ятні дати 11 грудня

У другу неділю грудня в Україні відзначають День благодійності, цього року він припадає на 11 грудня.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день гір та Міжнародний день танго.

11 грудня в історії

11 грудня 1843 року – народився Роберт Кох, німецький мікробіолог та Нобелівський лауреат. Широким масам у наш час прізвище Коха здається знайомим насамперед завдяки словосполученню “паличка Коха”. Адже саме він відкрив збудник туберкульозу. Крім того, Кох відкрив бацилу сибірки і холерний вібріон.

Процес відкриття Кохом туберкульозної палички – справжній зразок завзятості. Мікробіологу довелося провести 271 експеримент. Про своє відкриття Кох оголосив 24 березня 1882, провівши лекцію “Етіологія туберкульозу”. Це було справді революційне відкриття, адже воно дозволило об’єднати всі види туберкульозу в єдину систему – до цього захворювання різних органів вважали різними захворюваннями та лікували по-різному, звісно, ​​малоефективно. Також Кох зробив правильний висновок щодо повітряно-краплинного шляху поширення збудника хвороби, що зробило зрозумілою небезпеку пацієнтів із відкритою формою туберкульозу. На той момент кожен сьомий німець помирав від туберкульозу, тому розширення можливостей лікування та попередження цієї хвороби було абсолютним проривом.

У 1905 році за дослідження та відкриття лікування туберкульозу Роберта Коха удостоїли Нобелівської премії з фізіології та медицини.

11 грудня 1936 року – король Великобританії Едуард VIII зрікся престолу. Причиною цього стала чітко окреслена парламентом позиція щодо неможливості для Едуарда одружитися з двічі розлученою американкою Уолліс Уорфілд-Сімпсон.

З любов’ю всього життя нетривалий король Великобританії познайомився 1930 року. Тоді його батько – король Георг V ще був живий. А Уолліс Сімпсон була одружена. Одружитися зі своєю коханою Едуард хотів ще за життя батька, проте так і не отримав його згоди. Король Георг V помер 20 січня 1936 року, і Едуард зійшов на престол як король Едуард VIII. А вже 16 листопада того року Прем’єр-міністр Великобританії Стенлі Болдвін оголосив королю ультиматум. Він запропонував Едуарду обирати між відмовою від шлюбу з Сімпсон, відставкою уряду і зреченням престолу. Едуард VIII обрав останнє. 10 грудня він підписав указ про зречення, а 11 грудня документ оприлюднили. Вже колишній король виступив на радіо перед громадянами. Цього ж дня королем Великобританії став молодший брат Едуарда герцог Альберт Георг Йоркський – Георг VI, батько майбутньої королеви Єлизавети ІІ.

Едуард же, зрікшись престолу, отримав титул герцога Віндзорського і одружився з Уолліс Сімпсон. Оскільки в 1937 році ця подружня пара провела особисту зустріч із Гітлером на території Третього рейху, король Георг знайшов шлях позбутися скандального брата – дав йому титул губернатора Багамських островів і відправив його туди. Едуард із дружиною прожили на Багамських островах до кінця війни, а потім переїхали до Франції, де колишній король і прожив до своєї смерті у 1972 році.

Церковне свято 11 грудня

11 грудня християни вшановують пам’ять преподобномученика та сповідника Стефана Нового та мученика Іринарха й святих семи жон.

Святий преподобномученик і сповідник Стефан Новий народився 715 року в Константинополі в християнській сім’ї. Новонародженого Стефана мати принесла до Влахернського храму в ім’я Пресвятої Богородиці та присвятила Богу. У 16 років його віддали на послух блаженному Іоанну, який жив на горі святого Оксентія. У нього Стефан прожив більше 15 років – у тому числі жив у печері й після смерті Іоанна. Поступово навколо келії Стефана утворився монастир, де він став ігуменом. У 42 роки Стефан покинув монастир та піщов жити на іншу гору в глибокому затворі. Однак і там із часом утворилася громада ченців, які шукали духовного наставництва святого Стефана. Стефан викликав гнів імператора-іконоборця Костянтина Копроніма, адже тому розповіли про відкрите заохочення іконопочитання Стефаном. Імператор намагався спочатку переманити Стефана на свій бік – до табору іконоборців. Але це не вдалося. Тож далі протягом багатьох років імператор намагався позбутися Стефана – «підставляючи», кидаючи до в’язниці, висилаючи на острів у Мармуровому морі тощо. Проте де б не опинявся Стефан, навколо нього завжди починали збиратися віруючі, учні й прибічники. І навіть темниця перетворювалася на монастир.

Врешті імператор заявив своїм воїнам, що Стефан нібито хоче скинути його з престолу. Воїни витягли святого з в’язниці та потягли вулицями міста, знівечене тіло мученика кинули в яму, де ховали злочинців.

Святий Іринарх походив із міста Севастії. У юному віці він був катом. За часів імператора Діоклетіана Іринарх брав участь у катуванні святих семі дружин. Але, побачивши, як жінки мучилися заради Христа, повірив у Бога та назвав себе християнином. Тоді, за наказом правителя Максиміана, Іринарха вкинули в болото, звідки святий вийшов неушкодженим. Потім його відправили до вогняної печі, але й та не завдала йому жодної шкоди. Після цього його та сім святих жон усікли мечем.

Народні прикмети

Ворони літають небом – буде снігопад.

Ворони розсілися на землі – до відлиги.

Якщо ворони сидять зграями на нижніх гілках або в кроні дерев – це до негоди та сильного вітру.

Що не можна робити 11 грудня

Не можна ні з ким лаятись.

Не можна прибирати будинок увечері.

Не треба цього дня нікому нічого позичати.