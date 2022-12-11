Сегодня 11 декабря: какой праздник и день в истории

11 декабря по церковному календарю – память мучеников Стефана, а также Иринарха и святых семи жен. В этот день в Германии родился микробиолог Роберт Кох, открывший возбудитель туберкулеза, а в Британии отрекся от трона ради любви король Эдуард VIII.

Праздники и памятные даты 11 декабря

Во второе воскресенье декабря в Украине отмечают День благотворительности, в этом году он приходится на 11 декабря.

Под эгидой ООН проходят Международный день гор и Международный день танго.

11 декабря в истории

11 декабря 1843 года – родился Роберт Кох, немецкий микробиолог и Нобелевский лауреат. Широким массам в наше время фамилия Коха кажется знакомой в первую очередь благодаря словосочетанию «палочка Коха». Ведь именно он открыл возбудитель туберкулеза. Кроме того, Кох открыл бациллу сибирской язвы и холерный вибрион.

Процесс открытия Кохом туберкулезной палочки – настоящий образец упорства. Микробиологу пришлось провести 271 эксперимент. О своем открытии Кох объявил 24 марта 1882 года, проведя лекцию «Этиология туберкулеза». Это было действительно революционное открытие, ведь оно позволило объединить все виды туберкулеза в единую систему – до этого заболевания разных органов считали разными заболеваниями и лечили по-разному, конечно, малоэффективно. Также Кох сделал верный вывод относительно воздушно-капельного пути распространения возбудителя болезни, что сделало понятной опасность пациентов с открытой формой туберкулеза. К тому моменту каждый седьмой немец умирал от туберкулеза, поэтому расширение возможностей лечения и предупреждение этой болезни было абсолютным прорывом.

В 1905 году за исследование и открытие лечения туберкулеза Роберта Коха удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине.

11 декабря 1936 года — король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола. Причиной этого стала четко обозначенная парламентом позиция по невозможности для Эдуарда жениться на дважды разведенной американке Уоллис Уорфилд-Симпсон.

С любовью всей своей жизни непродолжительный король Великобритании познакомился в 1930 году. Тогда его отец – король Георг V еще был жив. А Уоллис Симпсон была замужем. Жениться на своей любимой Эдуард хотел еще при жизни отца, однако так и не получил его согласия. Король Георг V умер 20 января 1936 года, и Эдуард взошел на престол как король Эдуард VIII. А уже 16 ноября того же года Премьер-министр Великобритании Стэнли Болдвин объявил королю ультиматум. Он предложил Эдуарду выбирать между отказом от брака с Симпсон, отставкой правительства и отречением от престола. Эдуард VIII избрал последнее. 10 декабря он подписал указ об отречении, а 11 декабря документ обнародовали. Уже бывший король выступил по радио перед гражданами. В этот же день королем Великобритании стал младший брат Эдуарда герцог Альберт Георг Йоркский – Георг VI, отец будущей королевы Елизаветы II.

Эдуард же, отрекшись от престола, получил титул герцога Виндзорского и женился на Уоллис Симпсон. Поскольку в 1937 году эта супружеская пара провела личную встречу с Гитлером на территории Третьего рейха, король Георг нашел путь избавиться от скандального брата – дал ему титул губернатора Багамских островов и отправил его туда. Эдуард с супругой прожили на Багамских островах до конца войны, а затем переехали во Францию, где бывший король и прожил до своей смерти в 1972 году.

Церковный праздник 11 декабря

11 декабря христиане чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового и мученика Иринарха и святых семи жен.

Святой преподобномученик и исповедник Стефан Новый родился в 715 году в Константинополе в христианской семье. Новорожденного Стефана мать принесла во Влахернский храм во имя Пресвятой Богородицы и посвятила Богу. В 16 лет его отдали на послушание блаженному Иоанну, жившему на горе святого Оксентия. У него Стефан прожил более 15 лет, а затем жил в пещере и после смерти Иоанна. Постепенно вокруг кельи Стефана образовался монастырь, где он стал игуменом. В 42 года Стефан покинул монастырь и отправился жить на другую гору в глубоком затворе. Однако и там со временем образовалась община монахов, искавших духовного наставничества святого Стефана. Стефан вызвал гнев императора-иконоборца Константина Копронима, потому что тому рассказали об открытом поощрении иконопочитания Стефаном. Император пытался сначала переманить Стефана на свою сторону – в лагерь иконоборцев. Но это не удалось. Так что в течение многих лет император пытался избавиться от Стефана – «подставляя», бросая в тюрьму, высылая на остров в Мраморном море и т.д. Однако где бы ни оказывался Стефан, вокруг него всегда начинали собираться верующие, ученики и сторонники. И даже темница превращалась в монастырь. Наконец, император заявил своим воинам, что Стефан якобы хочет свергнуть его с престола. Воины вытащили святого из тюрьмы и потащили по улицам города, изуродованное тело мученика бросили в яму, где хоронили преступников.

Святой Иринарх происходил из Севастии. В юном возрасте он был палачом. Во времена императора Диоклетиана Иринарх стал свидетелем пыток святых семи жен. Но, увидев, как женщины страдали ради Христа, поверил в Бога и назвал себя христианином. Тогда, по приказу правителя Максимиана, Иринарха бросили в болото, откуда святой вышел невредимым. Затем его отправили в огненную печь, но и та не нанесла ему никакого вреда. После этого ему и семи святым женам отсекли головы мечом.

Народные приметы

Вороны летают по небу – будет снегопад.

Вороны расселись по земле – к оттепели.

Если вороны сидят стаями на нижних ветвях или в кроне деревьев – это к непогоде и сильному ветру.

Что нельзя делать 11 декабря

Нельзя ни с кем ругаться.

Нельзя убирать дом вечером.

Не надо в этот день никому ничего одалживать.