Сьогодні 24 січня: який день в історії

24 січня – День зовнішньої розвідки України. Цього дня у 1919-му створили перший підрозділ розвідки в УНР. У 1923-му в Харкові заснували літературну спілку “Гарт”. У 1935-му в продаж надійшла перша партія пива в банках. У 1965-му помер Вінстон Черчилль. У 1986-му “Вояджер-2” досяг Урана. У 2010-му “Аватар” Джеймса Кемерона став найкасовішим фільмом в історії.

Свята та пам’ятні дати 24 січня

24 січня – День зовнішньої розвідки України.

У світі – Міжнародний день освіти, Міжнародний день ескімо, Міжнародний жіночий спортивний день.

24 січня в історії

24 січня 1848 року почався відлік “золотої лихоманки”, що охопила кілька сотень тисяч шукачів пригод та великих грошей. У цей день Джеймс Маршал виявив у Каліфорнії великий золотий злиток – на землях сільськогосподарської колонії Нова Швейцарія. Детальніше.

24 січня 1918 року Українська Центральна Рада оголосила IV Універсал, який ухвалила 22 січня. Він проголошував незалежність України. Детальніше.

24 січня 1919 року створили перший підрозділ загальнодержавної розвідки УНР.

Офіційно це був відділ у складі Політичного департаменту Директорії УНР – із закордонної інформації. Його метою було проведення розвідувальної роботи щодо ворогів, що активно діють проти УНР, а також щодо країн – потенційних противників. Невідкладна потреба у створенні структур розвідки виникла ще рік тому – після підписання Берестейського (Брест-Литовського) миру. Адже керівництво УНР (і не дарма) мало сильні сумніви щодо щирих намірів росіян виконувати підписані зобов’язання (за цим документом вони визнавали незалежність України та повинні були забратися геть з її території). Процес формування розвідки розпочався ще 1918 року, коли новий начальник Генштабу Олександр Сливинський провів структурну реорганізацію. Тоді в складі Генштабу з’явилися підвідділи – “розвідковий” та закордонного зв’язку.

“Поступово окреслилися головні методи роботи розвідувального відділу: здобування інформації агентурним шляхом, через опитування полонених і громадян, що перебували на території потенційного противника, обробка іноземних видань, де містилися відомості, котрі цікавили українську спецслужбу. Як один із плідних методів оперативної роботи розглядався обмін конфіденційною інформацією з розвідками союзних Україні держав”, – поінформували про історію відомства в сучасній Службі зовнішньої розвідки України.

24 січня 1923 року в Харкові з ініціативи Василя Еллана-Блакитного створили літературну спілку “Гарт”. Детальніше.

24 січня 1935 року в продаж надійшла перша партія пива у банках. Це було “Krueger Cream Ale”, яке почали реалізовувати в американському місті Річмонд.

Ідею “пакувати” пиво в банки розробляли ще з 1910-х років, і, швидше за все, реалізували б набагато раніше, якби не “Сухий закон”, запроваджений у США. Заборону на продаж спиртного зняли 5 грудня 1933 року – і майже одразу компанія “American Can Company”, яка експериментувала з технологіями “консервації” пива, запропонувала пивоварам свою технологію. “Gottfried Kreuger Brewing Company” із Нью-Джерсі стала першою, яка відгукнулася на пропозицію. Пробну партію, що не була призначена для продажу, запустили у виробництво того ж таки 1933-го. А вже 24 січня 1935-го здійснили тестовий продаж у Річмонді. Нове пакування напою покупці сприйняли з ентузіазмом, тому вже за пів року збут пива в металевих банках у 5,5 раза перевершив показники продажу у звичайній тарі. А за рік на нову технологію перейшли ще 23 заводи США.

24 січня 1965 року двічі помер прем’єр-міністр Великобританії й один з головних архітекторів перемоги над Гітлером у Другій світовій війні – сер Уїнстон Черчилль.

В останні роки життя він повертався на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, обійнявши її в дуже поважному віці – у 76 років. Він очолював уряд із 1951 по 1955 роки. Здоров’я Черчилля вже було підірвано кількома мікроінсультами. Незабаром після призначення король Георг VI збирався попросити Черчилля подати у відставку, але сам помер раніше, ніж наважився здійснити цей план. Єлизавета II, яка зійшла на трон після батька, змушена була просити сера Вінстона ще побути на посаді, адже його потенційний наступник Ентоні Іден важко захворів. Отже, Черчилль керував урядом значно довше, ніж йому дозволяло здоров’я. 23 червня 1953 року він переніс досить важкий інсульт, але до листопада зміг відновитися. Коли Ентоні Іден повернувся до роботи, Черчилль подав у відставку – це сталося у квітні 1955 року. З поваги до особи експрем’єра королева Єлизавета навіть пропонувала створити для нього титул Герцога Лондонського, але син Черчилля попросив цього не робити, адже він мав успадкувати такий титул – і це було занадто, на його думку. Але з рук королеви Черчилль прийняв Орден Підв’язки, від якого відмовився 1945-го, програвши вибори. І став сером Вінстоном. Навіть після відставки з посади глави уряду Черчилль залишався депутатом парламенту – поки не відмовився балотуватися у 1964 році. 1962-го 87-річний Черчилль упав і зламав стегно. Після цієї травми він так і не відновився. Так, він особисто не брав участі у церемонії в Білому домі, на якій Джон Кеннеді проголосив його Почесним громадянином США – туди поїхав син Черчилля. Добив легендарного лідера Великої Британії черговий інсульт – він стався 12 січня 1965 року. Через два тижні Черчилль помер – у річницю смерті свого батька. 30 січня йому влаштували державний похорон – першу таку церемонію, яку провели для особи не королівської крові з часів прем’єр-міністра Вільяма Гладстона (1898 року).

24 січня 1984 року в США з’явилися в продажу перші персональні комп’ютери “Макінтош”, які вже на той час мали графічний інтерфейс користувача та комп’ютерну мишу. Ціна на ПК була близько 2500 доларів.

24 січня 1986 року американський космічний апарат “Вояджер-2” досяг Урана, пройшовши на відстані 81,5 тис. км від нього.

Цей апарат став першим і поки що єдиним, який досяг Урана та Нептуна. Із Землі “Вояджер-2” запустили 20 серпня 1977 (на 16 днів раніше, ніж “Вояджер-1”). Пролітаючи повз Уран, апарат передав на Землю тисячі знімків досі мало відомої планети, її кілець і супутників. Саме завдяки даним “Вояджера” вчені виявили два нові кільця Урана та 11 нових його супутників. Також дійшли висновку, що на двох полюсах планети температура однакова, хоча лише один із них освітлюється Сонцем, і визначили середню температуру на планеті – мінус 214°C.

24 січня 1992 року незалежність України визнали Нідерланди, Малі, Кабо-Верде та Лесото. Україна цього дня встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.

24 січня 2010 року фільм “Аватар” Джеймса Кемерона встановив рекорд у прокаті, ставши найкасовішим фільмом в історії.

Причому обійшов витвір того ж таки Кемерона – “Титанік”, який тримав планку 12 років. Вийшовши у прокат у грудні 2009 року, до 24 січня 2010-го “Аватар” зібрав уже $1,843 млрд. Але на цьому фільм, який зробив 3D обов’язковою технологією для успіху, не зупинився. Він подолав планку й у два мільярди доларів – уже 31 січня. А до кінця свого першого прокату зібрав понад 2,7 млрд. Цей рекорд зміг перевершити лише фільм “Месники: Фінал” (зібрав 2,79 млрд). Однак на п’єдесталі він був недовго. Повторний прокат “Аватара” у Китаї 2021 року повернув йому лідерську позицію. Наразі офіційний збір першого “Аватара” – $2,923 млрд. Продовження культової стрічки – “Аватар: Шлях води” – хоч і не подолало рекорд “первістка”, але гідно підтримало традицію, зібравши в прокаті понад 2 млрд доларів.

Церковне свято 24 січня

24 січня християни вшановують пам’ять преподобної Ксенії. Ксенія (у миру Євсевія) була єдиною дочкою знатного римського сенатора. З юності вона хотіла присвятити себе Богові й щоб уникнути майбутнього шлюбу, таємно пішла з батьківського дому з двома служницями та відпливла на кораблі. Вона дісталася Кесарії, де купила землю в Міласі, збудувала там храм в ім’я святого Стефана та заснувала жіночий монастир. Саме тут Євсевія змінила ім’я, назвавшись Ксенією. Незабаром єпископ Міласа Павло висвятив Ксенію в диякониси. Ксенія прожила смиренне життя, допомагаючи бідним, втішаючи скорботних, наставляючи грішних. Померла свята діва під час молитви. Її смерть була відзначена явленням у небі над монастирем знамення у вигляді світлого вінця з хрестом. Він супроводжував тіло Ксенії аж до моменту поховання.

Народні прикмети 24 січня

Якщо 24 січня гріє сонце – весна буде ранньою та теплою.

Якщо почалася хуртовина, осінь буде пізньою.

Якщо день теплий, то навесні буде багато дощів.

Що не можна робити 24 січня

24 січня не можна злитися, лаятися й ображати інших.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна шити, в’язати, стригти нігті, волосся.