Сьогодні 15 травня: яке свято та день в історії

15 травня 2022 року бійці харківської ТрО під час контрнаступу вийшли на державний кордон із РФ, а Україна перемогла у Євробаченні. У 1157-му кияни позбулися першого московського загарбника – отруїли Юрія Долгорукого. У 1845-му в Харківській області народився Нобелівський лауреат Ілля Мечников. У 1848-му на Галичині скасували селянські повинності. У 1873-му народився Павло Скоропадський. У 1905-му в США заснували Лас-Вегас. У 1948-му почалася Перша арабо-ізраїльська війна. А у 1955-му здобула післявоєнну незалежність Австрія.

Свята та пам’ятні дати 15 травня

15 травня у світі – Міжнародний день сім’ї, Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті, День солом’яного бриля, Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз, Міжнародний день обізнаності про метод “кенгуру” у виходженні недоношених дітей, День обізнаності про гіперемезис вагітних, День розповсюдження інформації про судинні родимки.

15 травня в історії

15 травня 1157 року кияни позбулися першого московського загарбника: на бенкеті у київського боярина Петрили отруїли князя Суздальського та (незаконно) Київського Юрія Долгорукого. Детальніше.

15 травня 1845 року в Харківській області (у сучасному Куп’янському районі) народився майбутній Нобелівський лауреат Ілля Мечников. Детальніше.

15 травня 1848 року скасували селянські повинності (за фактом – кріпацтво) на Галичині, що входила на той час до складу Австрії. Детальніше.

15 травня 1873 року народився Павло Скоропадський, гетьман Української Держави.

15 травня 1905 року серед пустелі Мохаве в США заснували майбутній ігровий рай – місто Лас-Вегас. Детальніше.

15 травня 1948 року – наступного дня після проголошення створення Держави Ізраїль – розпочалася Перша арабо-ізраїльська війна. Детальніше.

15 травня 1955 року відновлено державність Австрії. Детальніше.

15 травня 1992 року створили “кишенькове російське НАТО” – ОДКБ. Детальніше.

15 травня 2022 року “Kalush Orchestra” із треком “Стефанія” переміг на Євробаченні. Детальніше.

15 травня 2022 року харківський 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив росіян і вийшов на ділянку державного кордону в Харківській області. Звідти воїни записали звернення до Президента України Володимира Зеленського.

Церковне свято 15 травня

28 травня християни вшановують пам’ять преподобного Пахомія Великого. Він є фундатором монастиря в Єгипті. Він походив із язичницької єгипетської сім’ї та від народження теж був язичником. Здобув гарну освіту. З 20 років служив у армії правителя Костянтина. Коли тільки був новобранцем, йому та його товаришам по службі місцеві християни допомагали продовольством і всіляко підтримували. Хлопець, вражений таким добросердям, також пообіцяв стати християнином. Повернувшись із війська після перемоги, Пахомій прийняв Хрещення й оселився у відокремленому селищі, де одразу став вести суворе подвижницьке життя. Згодом знайшов собі наставника-самітника. Через 10 років безлюдного життя збудував невелику обитель, куди поступово почали збиратися віряни. У тому числі прийшов брат Пахомія Іван, а потім сестра Марія. Для неї створили окрему обитель на іншому березі Нілу, і туди теж почали збиратися черниці. Кількість ченців у цих обителях поступово досягла аж 7000. Про таку велику братію дбав сам Пахомій. Наприкінці свого життя він тяжко захворів на морову хворобу. Його доглядав найближчий і улюблений учень преподобний Феодор. Помер преподобний Пахомій близько 348 року у віці 53 років і був похований біля обителі.

Народні прикмети

Якщо весь день тепло, то й літо буде теплим.

Якщо під час заходу сонця небо червоне – до грозового літа.

Якщо дме сильний холодний вітер, то травень буде прохолодним, а літо – пізнім.

Що не можна робити 15 травня

Жінкам не можна займатися рукоділлям, що пов’язано з гострими предметами – голками або спицями.

Не можна залишати в будинку безлад, немитий посуд, розкидані речі.

Не можна витиратися чужим рушником.

Жінкам не варто розповідати нікому про своє особисте життя.