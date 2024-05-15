Сегодня 15 мая: какой праздник и день в истории

15 мая 2022 года бойцы харьковской ТрО во время контрнаступления вышли на государственную границу с РФ, а Украина победила в Евровидении. В 1157-м киевляне избавились от первого московского захватчика – отравили Юрия Долгорукого. В 1845-м в Харьковской области родился Нобелевский лауреат Илья Мечников. В 1848-м на Галичине отменили крестьянские повинности. В 1873-м родился Павел Скоропадский. В 1905-м в США основали Лас-Вегас. В 1948-м началась Первая арабо-израильская война. А в 1955-м обрела послевоенную независимость Австрия.

Праздники и памятные даты 15 мая

15 мая в мире – Международный день семьи, Международный день защиты климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, День соломенной шляпы, Международный день осведомленности о мукополисахаридозе, Международный день осведомленности о методе «кенгуру» в выхаживании недоношенных детей, День осведомленности о гиперемезисе беременных, День распространения информации о сосудистых родинках.

15 мая в истории

15 мая 1157 года киевляне избавились от первого московского захватчика: на пиру у киевского боярина Петрилы отравили князя Суздальского и (незаконно) Киевского Юрия Долгорукого. Подробнее.

15 мая 1845 года в Харьковской области (в современном Купянском районе) родился будущий Нобелевский лауреат Илья Мечников. Подробнее.

15 мая 1848 года отменили крестьянские повинности (по факту – крепостное право) на Галичине, входившей в то время в состав Австрии. Подробнее.

15 мая 1873 года родился Павел Скоропадский, гетман Украинского Государства.

15 мая 1905 года посреди пустыни Мохаве в США основали будущий игровой рай – город Лас-Вегас. Подробнее.

15 мая 1948 года – на следующий день после провозглашения создания Государства Израиль – началась Первая арабо-израильская война. Подробнее.

15 мая 1955 года восстановлена государственность Австрии. Подробнее.

15 мая 1992 года создали «карманное российское НАТО» — ОДКБ. Подробнее.

15 мая 2022 года «Kalush Orchestra» с треком «Стефания» победил на Евровидении. Подробнее.

15 мая 2022 года харьковский 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы в Харьковской области. Оттуда воины записали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Церковный праздник 15 мая

15 мая христиане чтят память преподобного Пахомия Великого. Он является основателем монастыря в Египте. Он происходил из языческой египетской семьи и с рождения тоже был язычником. Получил хорошее образование. С 20 лет служил в армии правителя Константина. Когда только был новобранцем, ему и его сослуживцам местные христиане помогали продовольствием и всячески поддерживали. Парень, пораженный таким добросердечием, также пообещал стать христианином. Вернувшись из войска после победы, Пахомий принял крещение и поселился в уединенном поселке, где сразу стал вести суровую подвижническую жизнь. Впоследствии нашел себе наставника-отшельника. Через 10 лет безлюдной жизни построил небольшую обитель, куда постепенно стали собираться верующие. Среди них пришел брат Пахомия Иван, а затем сестра Мария. Для нее создали отдельную обитель на другом берегу Нила, и туда тоже стали собираться монахини. Количество монахов в этих обителях постепенно достигло 7000. О такой большой братии заботился сам Пахомий. В конце своей жизни он тяжело заболел моровой болезнью. За ним ухаживал ближайший и любимый ученик преподобный Феодор. Умер преподобный Пахомий около 348 года в возрасте 53 лет и был похоронен у обители.

Народные приметы

Если весь день тепло, то лето будет теплым.

Если во время заката небо красное — к грозовому лету.

Если дует сильный холодный ветер, то май будет прохладным, а лето поздним.

Что нельзя делать 15 мая

Женщинам нельзя заниматься рукоделием, связанным с острыми предметами – иглами или спицами.

Нельзя оставлять в доме беспорядок, немытую посуду, разбросанные вещи.

Нельзя вытираться чужим полотенцем.

Женщинам не стоит никому рассказывать о своей личной жизни.