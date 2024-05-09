Підліток-хакер зламав медичну систему та шантажував пацієнтів

У Фінляндії посадили відомого хакера, який був одним із найбільш розшукуваних злочинців у Європі. Юліуса Ківімяки засудили за шантаж 33 000 пацієнтів психотерапевтів викраденими записами їхніх сеансів, пише ВВС.

Це ув’язнення поклало край 11-річній історії кіберзлочинів, яка почалася, коли хлопець у віці лише 13 років прославився у мережі анархічних підліткових хакерських груп.

Анонімний лист

Суботнього вечора Тіїна відпочивала після звичної фінської сауни, коли у неї задзеленчав телефон.

Це було сповіщення про електронний лист від анонімного відправника, який звідкись знав її ім’я, номер соціального страхування та інші особисті дані.

У листі він повідомив, що отримав її особисту інформацію в психотерапевтичному центрі, пацієнткою якого вона була. Дворічні записи, зроблені її терапевтом під час десятків особистих сеансів, тепер були в руках цього невідомого шантажиста. І якщо вона не заплатить викуп протягом 24 годин, усі вони опиняться в інтернеті.

“У мене перехопило подих, – каже Тіїна. – Я сиділа у халаті з відчуттям, ніби хтось вторгся в мій особистий світ і намагався заробити гроші на моїх життєвих травмах”.

Загалом дані викрали у 33 000 пацієнтів, і тисячі з них шантажували. Це найбільша кількість потерпілих у кримінальних справах у Фінляндії.

Викрадена база даних із психотерапевтичної клініки Vastaamo містила найпотаємніші секрети людей із різних верств суспільства, зокрема дітей. Делікатні розмови на теми від позашлюбних стосунків до зізнань у злочинах тепер стали розмінною монетою.

Мікко Гіппьонен з фінської фірми з кібербезпеки WithSecure, який досліджував атаку, каже, що ця подія викликала потрясіння у країні.

“Злом такого масштабу є катастрофою для Фінляндії – усі знали когось із постраждалих”, – каже він.

Усе це відбувалося у 2020 році під час карантину через пандемію, і цей випадок приголомшив світ кібербезпеки.

Вплив розісланих електронних листів був миттєвим і руйнівним. Адвокатка Дженні Раіскіо, яка представляє інтереси 2600 жертв, на суді заявила, що до її фірми звернулися люди, чиї родичі покінчили життя самогубством після того, як історії пацієнтів опублікували в інтернеті.

Шантажист, який підписувався ransom_man, вимагав від жертв заплатити йому 200 євро протягом 24 годин, інакше він погрожував оприлюднити їхню інформацію. Якщо вони не вкладуться у цей термін, він збільшував суму до 500 євро.

Йому заплатили близько 20 людей – до того, як вони зрозуміли, що було вже запізно. Їхня інформація вже опинилася онлайн напередодні, коли ransom_man випадково злив всю базу даних на форум у даркнеті. Вона є там і донині.

Вимкнув геймерам на Різдво Playstation Network і Xbox Live

Мікко та його команда намагалися відстежити злом та допомогти поліції, і почали з’являтися припущення, що хакер був із Фінляндії.

Одне з наймасштабніших поліцейських розслідувань в історії країни зосередилося на молодому фіні, який уже був сумно відомим у світі кіберзлочинності.

Ківімякі, який у підлітковому віці називав себе Zeekill, ніколи не вирізнявся обережністю.

У підлітковому віці він займався хакерством та вимаганням – і голосно вихвалявся цим. Разом із хакерськими командами Lizard Squad і Hack the Planet він насолоджувався хаосом, який спричиняли надзвичайно активні хакери-підлітки у 2010-х роках.

Ківімякі був ключовим гравцем і здійснив десятки резонансних атак, поки у 2014 році у віці 17 років його не заарештували і згодом визнали винним у 50 700 хакерських злочинах.

Як не дивно, його не ув’язнили. Дворічний умовний термін, який він отримав, викликав критику багатьох представників світу кібербезпеки. Вони боялися, що такі м’які вироки не стримають Ківімякі та його спільників – переважно інших підлітків, розкиданих по англомовному світу.

Ківімякі не збирався зупинятися. Вже після арешту він здійснив одну з найсміливіших атак серед підліткових хакерських угруповань.

Разом із Lizard Squad вони відключили дві найбільші ігрові платформи на Святвечір і Різдво. Playstation Network і Xbox Live вийшли з ладу завдяки технічно нескладній, але потужній атаці. Десятки мільйонів геймерів не могли завантажувати ігри, реєструвати нові консолі, щоб грати зі своїми друзями онлайн.

Ківімякі насолоджувався увагою світових ЗМІ і навіть погодився на телевізійне інтерв’ю для Sky News, де він не виявив жодного каяття за напад.

Інший хакер із банди Zeekill Lizard Squad розповів BBC, що Ківімакі був мстивим підлітком, який любив мстити суперникам і хвалитися своїми вміннями в інтернеті.

“Він дійсно дуже добре робив те, чим займався, і не дбав про наслідки. У своїх атаках він завжди заходив далі за інших, – сказав він. – Попри увагу до нього, він погрожував замінуваннями і робив серйозні пранк-дзвінки без маскування голосу”.

Окрім зв’язку з кількома незначними хакерськими атаками, про Ківімакі багато років майже не чули – поки його ім’я не спливло у зв’язку з атакою на психологічну клініку.

Опинився у червоному списку Інтерполу

Поліції Фінляндії знадобилося майже два роки, щоб зібрати докази й видати щодо Ківімяки червоне повідомлення Інтерполу – таким чином він став одним із найбільш розшукуваних злочинців у Європі. Але ніхто не знав, де перебуває 25-річний хлопець.

У лютому минулого року його вистежили випадково – коли поліція в Парижі прийшла до його квартири після отримання помилкового дзвінка про порушення порядку. Вони виявили, що Ківімякі жив із підробленими документами під фальшивим іменем.

Його швидко екстрадували до Фінляндії, де поліція почала готуватися до одного з найгучніших судових процесів в історії країни.

Судовий процес над Ківімякі сколихнув усю країну та зацікавив міжнародні ЗМІ, які слідкували за його виступами в суді.

У суді хлопець спокійно відстоював свою невинуватість і час від часу жартував перед залою суду. Але докази проти нього були переконливими.

Детектив Лепонен каже, що вирішальну роль зіграла прив’язка банківського рахунку Ківімякі до серверу, який використовувався для завантаження вкрадених даних.

Зрештою судді винесли вердикт, визнавши Ківімякі винним за всіма пунктами звинувачень.

За рішенням суду, Ківімякі був винний у понад 30 тисячах злочинів – по одному на кожну жертву. Йому висунули звинувачення у витоку даних за обтяжливих обставин, спробі шантажу за обтяжливих обставин, 9231 поширенні інформації, що порушує приватне життя, 20 745 спробах шантажу за обтяжливих обставин і 20 шантажах за обтяжливих обставин.

Його засудили до 6 років і трьох місяців ув’язнення з максимальних семи років. Але він, ймовірно, відбуде лише половину через уже відбутий термін і фінську систему правосуддя.