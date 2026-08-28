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Пішов провідати друзів: неповнолітнього шукали на Харківщині

Суспільство 16:42   28.08.2026
Вікторія Яковенко
Пішов провідати друзів: неповнолітнього шукали на Харківщині

Правоохоронці розшукали на Харківщині хлопця 2009 року народження.

Уночі до правоохоронців звернулася мешканка селища Сахновщина. Вона повідомила про зникнення свого сина, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На пошуки неповнолітнього був орієнтований особовий склад місцевого підрозділу поліції. Завдяки злагодженим оперативно-розшуковим заходам правоохоронці знайшли хлопця у селищі Кегичівка. Як з’ясувалося, підліток вирішив відвідати шкільних друзів і самостійно пішки попрямував до них», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські повернули дитину матері. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Копи провели з неповнолітнім та його батьками профілактичну бесіду задля недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, 21 серпня копи отримали повідомлення про зникнення трьох дітей в селі Бірки Чугуївського району. Правоохоронці знайшли їх біля місцевого озера.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали на Харківщині хлопця 2009 року народження.".