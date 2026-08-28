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Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів

Суспільство 12:42   28.08.2026
Вікторія Яковенко
Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів

У межах програми “єВідновлення” профільні комісії сформували на Харківщині 12026 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,1 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.

Зазначається, що отримувачі компенсацій вже придбали 6093 об’єкти нерухомості на території регіону, зокрема 5107 квартир і 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів – сплачено коштом житлових сертифікатів.

Загалом уже використано понад 8500 житлових сертифікатів, виданих за знищене майно. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Решта – на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей.

Від початку реалізації державної програми «єВідновлення» жителі регіону подали 75221 заяву на отримання компенсації для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Через застосунок і портал Дія жителі регіону подали 252968 інформаційних повідомлень про пошкоджені об’єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49830 заявників на загальну суму понад 5 млрд гривень. Ще для 548 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 41,4 мільйона гривень.

«Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9330 квартир та 7952 приватні будинки», — зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 12:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми “єВідновлення” профільні комісії сформували на Харківщині 12026 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,1 млрд гривень".