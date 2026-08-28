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На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі

Україна 11:46   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Уся увага противника протягом минулої доби була сконцентрована на Південно-Слобожанському напрямку, пишуть у Генштабі ЗСУ. 

На півночі від Харкова ворог атакував 12 разів біля Козачої Лопані, Гоптівки, Графського, Рубіжного, Стариці, Довгенького, Радьківки, Охрімівки, Чугунівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку боїв не було.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 274 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10602 дрони-камікадзе та здійснили 3396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 76 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уся увага противника протягом минулої доби була сконцентрована на Південно-Слобожанському напрямку, пишуть у Генштабі ЗСУ. ".