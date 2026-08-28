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У зґвалтуванні п’ятирічної дівчинки підозрюють 31-річного: справа у суді

Події 10:40   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зґвалтуванні п’ятирічної дівчинки підозрюють 31-річного: справа у суді

До суду передали справу про зґвалтування п’ятирічної дівчинки. Події відбулися у червні цього року у Харківському районі, пишуть в обласній прокуратурі.

Того дня дві дівчинки 5-ти та 6-ти років грали на вулиці.

До них підійшов місцевий мешканець. Він запропонував малечі «пограти» і заманив їх до покинутої будівлі. Там він вчинив щодо 5-річної дитини дії сексуального характеру. Через малолітній вік дівчинка не усвідомлювала характеру вчинених щодо неї дій та сприймала ситуацію як гру“, – пояснили у прокуратурі.

Про те, що сталося, дівчинка розповіла матері. Після цього жінка звернулася до правоохоронців. Чоловіка затримали, вручили підозру та відправили до СІЗО.

“Нині заступник керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області затвердив обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує від п’яти до десяти років в’язниці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 10:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу про зґвалтування п’ятирічної дівчинки. Події відбулися у червні цього року у Харківському районі, пишуть в обласній прокуратурі.".