В изнасиловании пятилетней девочки подозревают 31-летнего: дело в суде

В суд передали дело об изнасиловании пятилетней девочки. События произошли в июне этого года в Харьковском районе, пишут в областной прокуратуре.

В тот день две девочки 5-ти и 6-ти лет играли на улице.

«К ним подошел местный житель. Он предложил малышам «поиграть» и заманил их в заброшенное здание. Там он совершил по отношению к 5-летнему ребенку действия сексуального характера. Из-за малолетнего возраста девочка не осознавала характера совершенных в ней действий и воспринимала ситуацию как игру», – объяснили правоохранители.

О случившемся девочка рассказала матери. После чего женщина обратилась к правоохранителям. Мужчину задержали, вручили подозрение и отправили в СИЗО.

«В настоящее время заместитель руководителя Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области утвердил обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины по факту сексуального насилия, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 153 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Если вину подозреваемого докажут – ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.