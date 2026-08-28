Запоріжжя також залишилося без “Епіцентру”: останній гіпермаркет знищила РФ

Вранці 28 серпня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що РФ обстріляла торгівельний центр у Запоріжжі.

Незабаром він опублікував фото з місця “прильотів”. На них видно, що під атакою опинився будівельний гіпермаркет “Епіцентр”. Внаслідок ударів почалася масштабна пожежа.

“Виникла пожежа, площею близько двох тисяч квадратних метрів. Поранення отримали чотири людини”, – уточнив Федоров.

Тим часом користувачі в соцмережах пишуть: це був останній “Епіцентр”, який досі працював у Запоріжжі.

Нагадаємо, напередодні, 27 серпня, останній Епіцентр, який працював у Харкові, атакували військові РФ. Вибух в Основ’янському районі пролунав близько опівдня. Внаслідок цієї атаки загинув один з відвідувачів, йому близько 40 років. Ще п’ятеро покупців постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, жінка та чоловік зазнали поранень, до вечора їх вже відпустили з лікарні додому, а ще дві жінки та чоловік — гострого стресу. Внаслідок влучання будівлю охопила пожежа — надзвичайники гасили вогонь на площі 300 квадратних метрів. Частина конструкцій була зруйнована, поінформували в облуправлінні ДСНС. В облпрокуратурі розповіли, що росіяни застосували безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою та модемом. Тобто вони бачили ціль й цілеспрямовано завдали удару саме по цьому цивільному об’єкту. “Епіцентр” на Салтівці росіяни знищили 25 травня 2024 року, убивши 19 людей. Ще один гіпермаркет на Олексіївці не працює від початку повномасштабної війни.