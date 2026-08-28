Live

Запоріжжя також залишилося без “Епіцентру”: останній гіпермаркет знищила РФ

Події 09:40   28.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Запоріжжя також залишилося без “Епіцентру”: останній гіпермаркет знищила РФ

Вранці 28 серпня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що РФ обстріляла торгівельний центр у Запоріжжі. 

Незабаром він опублікував фото з місця “прильотів”. На них видно, що під атакою опинився будівельний гіпермаркет “Епіцентр”. Внаслідок ударів почалася масштабна пожежа.

Обстріл "Епіцентру" у Запоріжжі

“Виникла пожежа, площею близько двох тисяч квадратних метрів. Поранення отримали чотири людини”, – уточнив Федоров.

Обстріл "Епіцентру" у Запоріжжі

Тим часом користувачі в соцмережах пишуть: це був останній “Епіцентр”, який досі працював у Запоріжжі.

Нагадаємо, напередодні, 27 серпня, останній Епіцентр, який працював у Харкові, атакували військові РФ. Вибух в Основ’янському районі пролунав близько опівдня. Внаслідок цієї атаки загинув один з відвідувачів, йому близько 40 років. Ще п’ятеро покупців постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, жінка та чоловік зазнали поранень, до вечора їх вже відпустили з лікарні додому, а ще дві жінки та чоловік — гострого стресу. Внаслідок влучання будівлю охопила пожежа — надзвичайники гасили вогонь на площі 300 квадратних метрів. Частина конструкцій була зруйнована, поінформували в облуправлінні ДСНС. В облпрокуратурі розповіли, що росіяни застосували безпілотник «Герань-4 Сікер», обладнаний камерою та модемом. Тобто вони бачили ціль й цілеспрямовано завдали удару саме по цьому цивільному об’єкту. “Епіцентр” на Салтівці росіяни знищили 25 травня 2024 року, убивши 19 людей. Ще один гіпермаркет на Олексіївці не працює від початку повномасштабної війни.

Читайте також: Напередодні у Зміїві постраждала 10-річна дівчинка, її мама загинула – прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 28 серпня: смертельний удар у Змієві, атака на ТЦ
Новини Харкова – головне 28 серпня: смертельний удар у Змієві, атака на ТЦ
28.08.2026, 11:05
Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки
Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки
28.08.2026, 08:18
Склади “Нової пошти” під Києвом атакувала РФ, на місці – сильне задимлення
Склади “Нової пошти” під Києвом атакувала РФ, на місці – сильне задимлення
28.08.2026, 07:50
Сьогодні 28 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 серпня 2026: яке свято та день в історії
28.08.2026, 06:00
Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу
Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу
28.08.2026, 08:48
Запоріжжя також залишилося без “Епіцентру”: останній гіпермаркет знищила РФ
Запоріжжя також залишилося без “Епіцентру”: останній гіпермаркет знищила РФ
28.08.2026, 09:40

Новини за темою:

28.08.2026
Ворог атакував ТЦ у Харкові: що відомо
28.08.2026
Газ повертають у громади Харківщини: що просять від мешканців
28.08.2026
У Змієві постраждала 10-річна дівчинка, її мама загинула – прокуратура
28.08.2026
Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу
28.08.2026
Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Запоріжжя також залишилося без “Епіцентру”: останній гіпермаркет знищила РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 серпня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що РФ обстріляла торгівельний центр у Запоріжжі. ".