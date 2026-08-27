Чим росіяни атакували багатоповерхівку вночі в Харкові – дані прокуратури

Вночі 27 серпня ворог атакував Індустріальний район Харкова безпілотником типу “молния”, пишуть в облпрокуратурі.

Удар прийшовся по багатоповерхівці. Через “приліт” пошкоджений фасад будинку, вилетіли вікна. Гостру реакцію на стрес отримав 23-річний хлопець.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 27 серпня близько 05:20 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ вдарила по Харкову. За його інформацією, росіяни випустили безпілотник по Індустріальному району. Епіцентр удару прийшовся по багатоповерхівці.