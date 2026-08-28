Live

На Купянщине – без боев, что было на севере от Харькова, рассказали в Генштабе

Украина 11:46   28.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Купянщине – без боев, что было на севере от Харькова, рассказали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

Все внимание противника в течение минувших суток было сконцентрировано на Южно-Слобожанском направлении, пишут в Генштабе ВСУ. 

На севере от Харькова враг атаковал 12 раз около Казачьей Лопани, Гоптовки, Графского, Рубежного, Старицы, Довгенького, Радьковки, Охримовки, Чугуновки и Захаровки.

На Купянском направлении боев не было.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений. Вчера противник совершил 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 274 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10602 дрона-камикадзе и совершили 3396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 76 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Враг атаковал ТЦ в Харькове: что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова – главное 28 августа: смертельный удар по Змиеву, атака на ТЦ
Новости Харькова – главное 28 августа: смертельный удар по Змиеву, атака на ТЦ
28.08.2026, 12:08
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)
27.08.2026, 10:24
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
«Враг видит нас как на ладони»: какой маршрут в пригороде стал опасным
27.08.2026, 10:46
Взрывы в Харькове: удар по ТЦ, еще один «прилет» реактивного БпЛА
Взрывы в Харькове: удар по ТЦ, еще один «прилет» реактивного БпЛА
28.08.2026, 12:33
Склады «Новой почты» под Киевом атаковала РФ, на месте – сильное задымление
Склады «Новой почты» под Киевом атаковала РФ, на месте – сильное задымление
28.08.2026, 07:50
Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов
Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов
28.08.2026, 12:42

Новости по теме:

28.08.2026
Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов
28.08.2026
Взрывы в Харькове: удар по ТЦ, еще один «прилет» реактивного БпЛА
28.08.2026
Газ возвращают в громады Харьковщины: что просят от жителей
28.08.2026
Запорожье тоже осталось без «Эпицентра»: последний гипермаркет уничтожила РФ
28.08.2026
Накануне в Змиеве пострадала 10-летняя девочка, ее мама погибла – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Купянщине – без боев, что было на севере от Харькова, рассказали в Генштабе», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 11:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все внимание противника в течение минувших суток было сконцентрировано на Южно-Слобожанском направлении, пишут в Генштабе ВСУ. ".