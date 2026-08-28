На Купянщине – без боев, что было на севере от Харькова, рассказали в Генштабе

Все внимание противника в течение минувших суток было сконцентрировано на Южно-Слобожанском направлении, пишут в Генштабе ВСУ.

На севере от Харькова враг атаковал 12 раз около Казачьей Лопани, Гоптовки, Графского, Рубежного, Старицы, Довгенького, Радьковки, Охримовки, Чугуновки и Захаровки.

На Купянском направлении боев не было.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений. Вчера противник совершил 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 274 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10602 дрона-камикадзе и совершили 3396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 76 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: