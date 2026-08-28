Газ возвращают в громады Харьковщины: что просят от жителей

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что сотрудники начинают подавать газ в дома Дергачевской и Малоданиловской громад, которые остались без голубого топлива в результате российского обстрела. Его не было в домах с 25 августа – тогда враг повредил газовую инфраструктуру. Теперь людей просят впустить в дома газовщиков.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения. Работы по подключению домов будут проходить поэтапно и продолжаться до полного возобновления подачи газа», – добавили газовщики.

Жители нескольких населённых пунктов Дергачевской и Золочевской громад уже могут пользоваться газом. Это:

с. Феськи

с. Чепели

с. М. Феськи

с. Замерки

с. Полевая

с. Маяк

с. Высокое

с. Головашевка

Напомним, вечером 25 августа россияне повредили газовую инфраструктуру в Харьковской области. Немедленно перекрыть газовые приборы и не пытаться использовать голубое топливо в Харьковском филиале «Газсети» просили жителей нескольких населенных пунктов в Дергачевской и Малоданиловской громадах. Утром 26 августа начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов предупредил: в течение ближайших суток подачу газоснабжения не восстановят. Работы по восстановлению разрушенного после российского обстрела специалисты не начнут.

Вечером 25 августа FPV-дрон по газовщикам, которые ехали ликвидировать последствия обстрелов газораспределительной сети в Дергачах. Пострадал 53-летний сотрудник «Газсетей». Это житель Дергачей. Он получил взрывные ранения, а также перелом левого плеча. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.