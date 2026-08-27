Первые минуты после удара по «Эпицентру» в Харькове показали копы (видео)

Происходившее сразу после атаки по «Эпицентру» показали правоохранители патрульной полиции Харьковской области, продемонстрировав видео с боди-камер.

Сегодня, 27 августа, россияне в очередной раз нанесли удар по Харькову и попали в торговый центр.

Патрульные полицейские за считанные минуты прибыли на место атаки и вместе с другими службами оказывали помощь пострадавшим: эвакуировали людей, оказывали медицинскую помощь раненым и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», около 12:15 27 августа в Харькове раздался взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА, «прилет» – по торговому центру в Основянском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, погиб 40-летний мужчина, есть пострадавшие. Позднее стало известно, что россияне ударили по последнему в Харькове «Эпицентру». Предварительно, враг атаковал «Эпицентр» БпЛА типа «Герань-4 Сикер», оснащенный камерой, и наблюдал за ударом в прямом эфире.