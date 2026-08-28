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Фіктивні дрони для захисників Харківщини: підозрюють й екскомбрига

Суспільство 13:19   28.08.2026
Вікторія Яковенко
Фіктивні дрони для захисників Харківщини: підозрюють й екскомбрига

СБУ повідомляє: викрили розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова. Правоохоронці повідомили подробиці схеми.

Як розповіли силовики, організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО на Київщині, який на той момент перебував на посаді.

«Він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн грн, залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнам ЗСУ на Харківському напрямку. Утім, договори на поставку озброєння були фіктивними. Жоден із «законтрактованих» безпілотників не надійшов до українських захисників, що негативно позначилося на виконанні завдань на передовій», – встановило розслідування.

Попри це, кажуть в СБУ, фігуранти організували оформлення документів так, ніби дрони були передані військовим. Зокрема, посадовець надав на підпис підроблені акти приймання-передачі БпЛА без фактичної поставки.

«Після цього фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити списання майна як втраченого на полі бою. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем служби разом із ще трьома особами», – зазначили правоохоронці.

Фігуранта вже звільнили з займаної посади. Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Розслідування ще триває.

фиктивные дроны для воинов на Харьковщине

фиктивные дроны для воинов на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомляє: викрили розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова. Правоохоронці повідомили подробиці схеми.".