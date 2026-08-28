Live

Незаконна рибалка: за один день на Харківщині виявили два порушення

Суспільство 13:51   28.08.2026
Вікторія Яковенко
Незаконна рибалка: за один день на Харківщині виявили два порушення Фото: Харківський рибоохоронний патруль

Двоє чоловіків ловили рибу сітками у двох районах регіону, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Зазначається, що 26 серпня на ставку неподалік села Довжик виявили чоловіка, який виловив за допомогою сітки 11 екземплярів плітки.

«Збитки, завдані рибному господарству України, склали 17 204 грн.  Заборонене знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено», – розповіли інспектори.

Того ж дня, на річці Оріль неподалік села Займанка інспектори виявили чоловіка, який також ловив рибу сітками.

«Вловив: карась сріблястий – 127 екз., плоскирка – 12 екз., лин – 7 екз., окунь – 2 екз. Окрім того у сітках виявлено 6 екз. червонокнижного карася золотого. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 22,2 кг», – зазначив рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали протоколи за ч. 2 ст. 90 та ч.4  ст. 85 КУпАП.

Нагадаємо, з 15 серпня почала діяти заборона на вилов раків. Вона актуальна до 30 серпня, попередив Харківський рибоохоронний патруль. Це пов’язано з періодом другої линьки, коли  ці тварини малорухливі та максимально беззахисні. Порушення заборони на вилов тягне за собою штраф у 680 гривень. Також за кожного спійманого рака доведеться відшкодувати збитки в розмірі  3332 грн.

Читайте також: Фіктивні дрони для захисників Харківщини: підозрюють й екскомбрига

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹
Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹
28.08.2026, 14:19
Вибухи у Харкові: удар по ТЦ, ще один «приліт» реактивного БпЛА
Вибухи у Харкові: удар по ТЦ, ще один «приліт» реактивного БпЛА
28.08.2026, 13:22
У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)
У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)
28.08.2026, 12:20
На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі
На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі
28.08.2026, 11:46
Новини Харкова – головне 28 серпня: смертельний удар у Змієві, атака на ТЦ
Новини Харкова – головне 28 серпня: смертельний удар у Змієві, атака на ТЦ
28.08.2026, 13:26
Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів
Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів
28.08.2026, 12:42

Новини за темою:

28.08.2026
Фіктивні дрони для захисників Харківщини: підозрюють й екскомбрига
28.08.2026
Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів
28.08.2026
На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі
28.08.2026
Газ повертають у громади Харківщини: що просять від мешканців
28.08.2026
У Змієві постраждала 10-річна дівчинка, її мама загинула – прокуратура


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Незаконна рибалка: за один день на Харківщині виявили два порушення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 13:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків ловили рибу сітками у двох районах регіону, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.".