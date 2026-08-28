Незаконна рибалка: за один день на Харківщині виявили два порушення

Двоє чоловіків ловили рибу сітками у двох районах регіону, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Зазначається, що 26 серпня на ставку неподалік села Довжик виявили чоловіка, який виловив за допомогою сітки 11 екземплярів плітки.

«Збитки, завдані рибному господарству України, склали 17 204 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено», – розповіли інспектори.

Того ж дня, на річці Оріль неподалік села Займанка інспектори виявили чоловіка, який також ловив рибу сітками.

«Вловив: карась сріблястий – 127 екз., плоскирка – 12 екз., лин – 7 екз., окунь – 2 екз. Окрім того у сітках виявлено 6 екз. червонокнижного карася золотого. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 22,2 кг», – зазначив рибоохоронний патруль.

На чоловіка склали протоколи за ч. 2 ст. 90 та ч.4 ст. 85 КУпАП.

Нагадаємо, з 15 серпня почала діяти заборона на вилов раків. Вона актуальна до 30 серпня, попередив Харківський рибоохоронний патруль. Це пов’язано з періодом другої линьки, коли ці тварини малорухливі та максимально беззахисні. Порушення заборони на вилов тягне за собою штраф у 680 гривень. Також за кожного спійманого рака доведеться відшкодувати збитки в розмірі 3332 грн.